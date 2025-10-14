НА ЖИВО
          Начало България Крими

          12-годишно момче е в кома след инцидент с тротинетка край Несебър

          Инцидентът е станал в неделя вечер във вилната зона на Кошарица, детето е с тежка черепно-мозъчна травма

          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Тежък инцидент разтърси Несебър в неделя вечер. 12-годишно момче е в кома, след като е паднало от електрическа тротинетка край вилната зона на село Кошарица. Инцидентът е станал около 22:00 часа на 13 октомври 2025 г.

          По първоначална информация детето е изгубило контрол над тротинетката и е паднало на велоалеята. Участъкът е прав и осветен, а настилката е била суха. Причините за загубата на контрол все още се изясняват.

          Пострадалото дете е транспортирано по спешност в Университетската болница в Бургас, където лекарите са установили тежка черепно-мозъчна травма и хематом. Състоянието му остава критично, като момчето е поставено в медикаментозна кома.

          От Областната дирекция на МВР – Бургас потвърдиха, че по случая е образувано досъдебно производство. Извършват се огледи на мястото на инцидента и се събират свидетелски показания, за да се установят точните обстоятелства.

