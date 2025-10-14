НА ЖИВО
          180 компании вече подават данни в платформата „Колко струва", съобщи КЗП

          Комисията за защита на потребителите започва проверки и санкции срещу фирми, които не спазват изискването за прозрачност на цените

          Снимка: offnews.bg
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Комисията за защита на потребителите (КЗП) съобщи, че към момента 180 дружества вече предоставят информация в онлайн платформата „Колко струва“. Целта на сайта е да осигури по-голяма прозрачност в цените на стоките и услугите, предлагани на българския пазар.

          От комисията уточняват, че задължението за предоставяне на данни за цените е регламентирано в закона и важи за всички търговци, включени в определени сектори – сред които са телекомуникациите, енергетиката, застраховането и банковите услуги.

          „Колко струва“ дава възможност на гражданите да сравняват цените и условията на различни компании, за да направят по-информиран избор. Платформата е достъпна чрез официалния сайт на КЗП и се обновява регулярно с данни, подадени от дружествата.

          КЗП обяви, че започва серия от проверки и административни мерки спрямо всички фирми, които все още не са подали изискуемата информация. При констатирани нарушения ще се налагат санкции съгласно Закона за защита на потребителите.

          От комисията призовават бизнеса да спазва сроковете и изискванията, за да се гарантира равнопоставеност и прозрачност в отношенията между търговци и клиенти.

          1 коментар

          1. Да ви подам и аз малко данни
            Да ви го начукам в лъжливите усти
            Скоро в магазин пазарували ли сте

