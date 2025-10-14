Армията в Мадагаскар пое властта след импийчмънта на президента Андри Раджоелина

Елитното военно подразделение CAPSAT обяви, че поема контрола над управлението на Мадагаскар, след като парламентът гласува импийчмънт на президента Андри Раджоелина след седмици на масови антиправителствени протести.

„Конституцията е суспендирана. Създава се военен комитет, който скоро ще бъде допълнен с гражданско правителство,“ заяви командирът на CAPSAT в изявление, излъчено по националната телевизия. - Реклама -

От президентството определиха действията на армията като „опит за преврат“, но Конституционният съд потвърди законността на импийчмънта, като обяви решението на парламента за окончателно.

Раджоелина, който се укрива извън страната, отказа да подаде оставка и заяви, че ще защитава конституционния ред.

Протестите, започнали заради честите прекъсвания на тока и водата, прераснаха в широко движение срещу правителството, обвинявано в корупция и некомпетентност.

Присъединяването на CAPSAT – същото подразделение, което свали Раджоелина от власт и през 2009 г., се оказа решаващо за промяната на баланса на силите в страната.

Междувременно протестиращи в столицата обвиниха Франция в намеса, след като президентът беше евакуиран с френски военен самолет, а ООН предупреди, че ще се противопостави на всеки военен преврат и призова за възстановяване на демократичния процес.