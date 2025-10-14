НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 14.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Армията в Мадагаскар пое властта след импийчмънта на президента Андри Раджоелина

          0
          8
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Елитното военно подразделение CAPSAT обяви, че поема контрола над управлението на Мадагаскар, след като парламентът гласува импийчмънт на президента Андри Раджоелина след седмици на масови антиправителствени протести.

          „Конституцията е суспендирана. Създава се военен комитет, който скоро ще бъде допълнен с гражданско правителство,“ заяви командирът на CAPSAT в изявление, излъчено по националната телевизия.

          - Реклама -

          От президентството определиха действията на армията като „опит за преврат“, но Конституционният съд потвърди законността на импийчмънта, като обяви решението на парламента за окончателно.

          Раджоелина, който се укрива извън страната, отказа да подаде оставка и заяви, че ще защитава конституционния ред.

          Протестите, започнали заради честите прекъсвания на тока и водата, прераснаха в широко движение срещу правителството, обвинявано в корупция и некомпетентност.

          Присъединяването на CAPSAT – същото подразделение, което свали Раджоелина от власт и през 2009 г., се оказа решаващо за промяната на баланса на силите в страната.

          Междувременно протестиращи в столицата обвиниха Франция в намеса, след като президентът беше евакуиран с френски военен самолет, а ООН предупреди, че ще се противопостави на всеки военен преврат и призова за възстановяване на демократичния процес.

          Елитното военно подразделение CAPSAT обяви, че поема контрола над управлението на Мадагаскар, след като парламентът гласува импийчмънт на президента Андри Раджоелина след седмици на масови антиправителствени протести.

          „Конституцията е суспендирана. Създава се военен комитет, който скоро ще бъде допълнен с гражданско правителство,“ заяви командирът на CAPSAT в изявление, излъчено по националната телевизия.

          - Реклама -

          От президентството определиха действията на армията като „опит за преврат“, но Конституционният съд потвърди законността на импийчмънта, като обяви решението на парламента за окончателно.

          Раджоелина, който се укрива извън страната, отказа да подаде оставка и заяви, че ще защитава конституционния ред.

          Протестите, започнали заради честите прекъсвания на тока и водата, прераснаха в широко движение срещу правителството, обвинявано в корупция и некомпетентност.

          Присъединяването на CAPSAT – същото подразделение, което свали Раджоелина от власт и през 2009 г., се оказа решаващо за промяната на баланса на силите в страната.

          Междувременно протестиращи в столицата обвиниха Франция в намеса, след като президентът беше евакуиран с френски военен самолет, а ООН предупреди, че ще се противопостави на всеки военен преврат и призова за възстановяване на демократичния процес.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Вучич посрещна Урсула фон дер Лайен в Белград

          Красимир Попов -
          Президентът на Сърбия Александър Вучич посрещна тази вечер на летище „Никола Тесла“ в Белград председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която започна...
          Политика

          Сирийският президент Ахмад ал-Шарех ще посети Москва за среща с Владимир Путин

          Красимир Попов -
          Президентът на Сирия Ахмад ал-Шарех ще осъществи официално посещение в Москва, където се очаква да се срещне с руския президент Владимир Путин, съобщиха правителствен...
          Политика

          Тръмп към Хамас: Мъртвите не са върнати, както беше обещано!

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова движението Хамас да върне останалите тела на убитите заложници, като подчерта, че това е необходимо условие за преминаване...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions