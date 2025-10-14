Астрономи заснеха първото радиоизображение на две черни дупки, обикалящи една около друга

Астрономи за първи път получиха радиоизображение на две черни дупки, които обикалят една около друга, съобщи университетът във финландския град Турку, където е публикувано изображението.
Според учените, наблюдението е направено в центъра на квазара OJ287, открит още през XIX век и отдавна смятан за един от най-ярките и активни обекти във Вселената.
Това откритие идва само няколко месеца след като The Guardian съобщи за най-голямото сливане на черни дупки, регистрирано досега, намиращо се извън Млечния път.
