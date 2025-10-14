НА ЖИВО
      вторник, 14.10.25
      НА ЖИВО
          Наука и Технологии Космос

          Астрономи заснеха първото радиоизображение на две черни дупки, обикалящи една около друга

          Красимир Попов
          Астрономи за първи път получиха радиоизображение на две черни дупки, които обикалят една около друга, съобщи университетът във финландския град Турку, където е публикувано изображението.

          „Това наблюдение потвърждава съществуването на двойки черни дупки. Преди това астрономите са могли да получават изображения само на отделни черни дупки,“ се казва в изданието.

          Според учените, наблюдението е направено в центъра на квазара OJ287, открит още през XIX век и отдавна смятан за един от най-ярките и активни обекти във Вселената.

          Част от изображение на две черни дупки в орбита една около друга в квазар OJ287 Снимка Университет на ТуркуJL Gomez и др

          Това откритие идва само няколко месеца след като The Guardian съобщи за най-голямото сливане на черни дупки, регистрирано досега, намиращо се извън Млечния път.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Наука и Технологии

          България с пробив в квантовите изчисления: INSAIT и СУ блестят с qblaze

          Пламена Ганева -
          INSAIT към Софийския университет, заедно с ETH Zurich, представи qblaze — симулатор на квантови изчисления, който поставя световен рекорд: разлага число 549 755 813...
          Други

          Учени: Светът е преминал критичната точка за кораловите рифове

          Красимир Попов -
          Тропическите коралови рифове по света почти сигурно са преминали точката на невъзврат, тъй като океаните се затоплят отвъд границата, при която повечето от тях...
          Космос

          SpaceX ще изстреля мегаракетата Starship за единадесети тестов полет на 13 октомври

          Красимир Попов -
          Компанията SpaceX се подготвя за единадесетия тестов полет на своята мегаракета Starship, който ще излети от базата Starbase в Тексас, съобщава „Енгаджет“. Пусковият прозорец се...

