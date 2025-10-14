НА ЖИВО
          „Азов" разгромиха руска механизирана атака към Шахов в Доброполския сектор (ВИДЕО)

          Унищожена от Азов руска бронирана техника
          Иван Христов
          Руската армия е опитала масирана механизирана атака към Шахов близо до Доброполе на Очеретинско направление, където е претърпяла тежко поражение, съобщават от 1-ви корпус „Азов“ на Националната гвардия на Украйна (НГУ), предава украинският военен портал „Милитарний“.

          Настъплението е проведено в зоната на отговорност на „Азов“ с участието на около 16 единици бронирана техника – бойни машини на пехотата, танкове, транспортьори МТ-ЛБ и моторни превозни средства.

          Настъплението е било по посока на населените места Мирноград и Разино, като основните усилия са насочени към превземането на Шахов.

          В хода на отбранителните действия украинските войници унищожиха 9 бойни машини на пехотата, 4 МТ-ЛБ, 3 танка и 3 мотоциклета.

          Потвърдените загуби на руснаците в жива сила възлизат на 78 войници.

          От корпус „Азов“ отбелязват, че тактиката на руснаците е останала непроменена: мотоциклетистите са напреднали в първата вълна на настъплението, следвани от бронирани машини с пехота на борда.

          Десантчиците са опитали да използват средства за радиоелектронна борба (РЕБ), за да потиснат безпилотните разузнавателни машини на ВСУ и да доставят пехотни части до населени места за десант и по-нататъшно завземане на територия.

          Предварителното миниране на подстъпите и координираните действия на подразделенията на ВСУ – предимно артилерийските расчети на бригадите на Въоръжените сили, подразделенията на Националната гвардия и екипажите на безпилотните системи – са допринесли за осуетяването на плановете на руснаците.

          Наскоро, на 10 октомври, беше съобщено, че руснаците са разположили над 40 бронирани машини за масирано механизирано нападение близо до селата Володимировка и Новооленовка, близо до Доброполския плацдарм.

          Според НГУ, в резултат на отбранителните действия са унищожени и повредени 1 брониран трактор, 3 танка и 16 бронетранспортьора.

          Руснаците са загубили и 41 мотоциклета и два леки автомобила. Потвърдените загуби на руснаците в този сектор възлизат на 107 убити и 51 ранени обитатели.

          Война

          Washington Post: Русия съкруши украинския фронт благодарение на доставките на фибероптични кабели от Китай

          Иван Христов -
          През последните месеци Китай значително е увеличил износа си към Русия на компоненти, необходими за производството на фибероптични дронове, „което позволи на Москва да...
          Война

          „Декларацията Тръмп“: Без конкретика и ясни ангажименти за разрешаването на „палестинския въпрос“

          Иван Христов -
          Белият дом публикува текста на „Декларацията Тръмп - за устойчив мир и просперитет“ за прекратяване на войната в Ивицата Газа, подписана в Египет, пише...
          Война

          Заради конфликт между две бригади ВСУ започва изтегляне на подразделения от Харковско направление

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) изтеглят 114-та бригада на териториалната отбрана (ТрО) от Харковско направление поради конфликт с 15-та оперативна бригада „Кара Даг“, съобщиха...

          58 КОМЕНТАРА

          5. Зеленчука пак се хвали ,че побеждава за да изпроси още въоръжение.Сутринта имаше пост за разбита механизирана,украинска военна част от 25 машини и няколко часа след това се появява обратната новина.

          7. Страшна неяснота ! Първо Шахово не е по посока на Доброволное, а в точно под диагонал на анклава, Второ: Не е и в посока Мирноград и Разино ! В тази посока е Ново Шахово. Шахово е над Владимировка и е силно укрепен район.
            Нека като пишете, поне погледнете на картата за да не се излагате. Не казвам, че не е така, истина е, че от двете страни на анклава действат Азов, но Сырски беше съобщил преди три седмици, че Азов са вкарали руснаците в три котела там и, че анклава е унищожен…а сега се оказа, че само така му се е искало…та ще видим.

            • Robert Peitchev Много неточно представят информацията. Отговорих им, но май е губене на време.

          10. Почти се заинтригувах! но като прочетох източника ви пак украински 😆фейк портал че ми стана тъжно за хората дето нямат интернет и гледат само БГ медии!🥺

          12. Един голям човек не случайно каза ….мисирки, врякате като мисирки
            Азовско вече една година не ….съществува…..как така разгромиха…. и къде е доказателството, снимка , видео …нещо май са ви подхранили с царевичак

          14. ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ КОГО СЕ ОПИТВАТЕ ДА ИЗЛЪЖЕТЕ??? ТОВА ФИЛМЧЕ ЗА ДЕЦА ЛИ Е?? ВИЖДАМ ЗАПАЛЕНА ЕДНА ЕДИНСТВЕННА ВОЕННА МАШИНА БЕЗ ОБОЗНАЕАТЕЛНИ ЗНАЦИ, СНИМАНА УМИШЛЕННО ОТДАЛЕЧ , ЗА ДА НЕ СЕ ВИЖДА ЛЪЖАТА ВИ!!! ОТ СУТРИНТА ВИ СЛЕДЯ ПУБЛИКАЦИЙТЕ И ДО МОМЕНТА НЯМА НИТО ЕДНО ВЯРНА!!! КАКВО СТАВА, ДА НЕ БИ СОРОС ИЛИ НЯКОЙ ОТ ПРИБЛИЖЕНИЕТО МУ ДА Е ПРЕСПАЛ ПРИ ВАС???? НА ТОВА МИ МИРИШЕ!!!!

          16. Скот Ритър:
            “ Украинците ще продължат да ‘побеждават’ дори когато руските танкове превземат Киев.“😂

            • Nikolai Cvetanov Често пускам една украинска телевизия.Просто да си сверя часовникът с руските които гледам.Ами то като ги гледам и слушам те вече са в Москва и маршируват по Червеният площад.

