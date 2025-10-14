Руската армия е опитала масирана механизирана атака към Шахов близо до Доброполе на Очеретинско направление, където е претърпяла тежко поражение, съобщават от 1-ви корпус „Азов“ на Националната гвардия на Украйна (НГУ), предава украинският военен портал „Милитарний“.
Настъплението е проведено в зоната на отговорност на „Азов“ с участието на около 16 единици бронирана техника – бойни машини на пехотата, танкове, транспортьори МТ-ЛБ и моторни превозни средства.
Настъплението е било по посока на населените места Мирноград и Разино, като основните усилия са насочени към превземането на Шахов.
В хода на отбранителните действия украинските войници унищожиха 9 бойни машини на пехотата, 4 МТ-ЛБ, 3 танка и 3 мотоциклета.
Потвърдените загуби на руснаците в жива сила възлизат на 78 войници.
От корпус „Азов“ отбелязват, че тактиката на руснаците е останала непроменена: мотоциклетистите са напреднали в първата вълна на настъплението, следвани от бронирани машини с пехота на борда.
Десантчиците са опитали да използват средства за радиоелектронна борба (РЕБ), за да потиснат безпилотните разузнавателни машини на ВСУ и да доставят пехотни части до населени места за десант и по-нататъшно завземане на територия.
Предварителното миниране на подстъпите и координираните действия на подразделенията на ВСУ – предимно артилерийските расчети на бригадите на Въоръжените сили, подразделенията на Националната гвардия и екипажите на безпилотните системи – са допринесли за осуетяването на плановете на руснаците.
Наскоро, на 10 октомври, беше съобщено, че руснаците са разположили над 40 бронирани машини за масирано механизирано нападение близо до селата Володимировка и Новооленовка, близо до Доброполския плацдарм.
Според НГУ, в резултат на отбранителните действия са унищожени и повредени 1 брониран трактор, 3 танка и 16 бронетранспортьора.
Руснаците са загубили и 41 мотоциклета и два леки автомобила. Потвърдените загуби на руснаците в този сектор възлизат на 107 убити и 51 ранени обитатели.
