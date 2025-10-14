НА ЖИВО
          НачалоСпорт

          България обърна Чехия за първа победа при Янчев

          Младежите победиха с 2:1 чехите в Пазарджик

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Младежкия национален отбор на България обърна с 2:1 Чехия в среща от Група B на квалификациите за Европейско първенство. Избраниците на новия селекционер Тодор Янчев изиграха много силен мач и стигнаха до заслужен успех на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

          Така дебютът на Янчев пред родна публика се превърна в успешен. Матей Шин откри за гостите в 30-ата минута. Никола Илиев изравни в 34-ата минута. Младата звезда на ЦСКА Петко Панайотов донесе пълния обрат в 85-ата минута. И за двете попадения асистира халфът на Славия Кристиян Балов.

          Така България събра 7 точки и е на 3-ото място в класирането. Младите лъвчета продължават битката за класиране на Европейското. Чехия остава на 2-ото място с 9 точки след първата си загуба.

          Срещата бе домакински дебют за новия селекционер на тима Тодор Янчев, за когото това е първа победа на поста след поражението в гостуването на фаворита в групата Португалия с 0:3 миналата седмица.

          Българите изпуснаха редица положения, но в крайна сметка усилията им бяха възнаградени с победен гол на халфа на ЦСКА Петко Панайотов пет минути преди края.

          Чехите поведоха в 30-а минута с попадение на Матей Шин, който бе изведен на стрелкова позиция и не остави шансове на вратаря Пламен Андреев.

          „Лъвчетата“ отговориха четири минути по-късно, когато Никола Илиев получи топката от Балов и хладнокръвно я прати в мрежата.

          Играчите на Тодор Янчев започнаха с натиск втората част, като Никола Илиев, Борислав Рупанов и Петко Панайотов направиха пропуски. Удар с глава на защитника на ЦСКА Теодор Иванов пък срещна гредата в 63-а минута, а при добавката Тодор Павлов не намери рамката на вратата.

          Силната игра на българските младежи бе възнаградена пет минути преди края на редовното време, когато Петко Панайотов получи топката от Балов в наказателното поле и майсторски я насочи в долния ляв ъгъл за победата с 2:1.

