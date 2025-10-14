България опита, но отново не успя да се противопостави на Испания

Испания очаквано постигна категорична победа с 4:0 срещу България в Световна квалификация от група „Е“, която се игра на стадион „Хосе Сория“ във Валядолид. България завърши мача без точен удар.

Испания направи първия си много сериозен пропуск в 18-ата минута. Педри пусна перфектен пас към Саму, който бе оставен да действа много свободно в наказателното поле на България. Нападателят отправи много опасен удар, но Светослав Вуцов спаси.

Педри имаше отлична възможност да вкара гол в 19-ата минута. Мартин Субименди подаде към Педри, който след комбинацията излезе сам срещу Светослав Вуцов и технично го прехвърли, но топката се спря в напречната греда.

Саму нанесе много опасен удар в 24-ата минута, топката рикошира и в крака на Петко Христов, който пазеше нападателя, а Светослав Вуцов демонстрира страхотен рефлекс и изби в корнер.

В 30-ата минута Алекс Баена проби по левия фланг на атаката на Испания. След това топката стигна до Педри, който не отправи най-чистия удар, но топката премина на сантиметри встрани от десния страничен стълб на вратата на Светослав Вуцов.

Четири минути по-късно Микел Оярсабал стреля, топката срещна ръката на Димитър Велковски, но тя беше прибрана до тялото и съдиите прецениха, че няма основание да бъде отсъдена дузпа. След това топката се върна в Оярсабал, който беше на отлична позиция срещу Вуцов, но вратарят успя да се намеси и съвсем леко да отклони топката над напречната греда в корнер.

Испания поведе с 1:0 в 35-ата минута. Педри с дълъг пас в наказателното поле на България намери Робин льо Норман, който с глава продължи към Микел Мерино, а той на свой ред с глава вкара топката в левия ъгъл на вратата на Вуцов.

Испания пропусна великолепна възможност да вкара втори гол в 37-ата минута. Светослав Вуцов сбърка с едно подаване към Атанас Чернев и топката бе пресечена от Микел Мерино, който веднага намери Саму, който беше на отлична позиция сам срещу Вуцов, но стреля встрани от вратата.

България организира първата си контраатака в 41-ата минута. Десподов получи добър пас зад гърба на испанската защита. Нападателят демонстрира бързината си, но срещу него имаше двама защитници на „Ла Роха“. Все пак Десподов стреля, но от трудна ситуация и встрани от десния страничен стълб на вратата на Унай Симон.

Алехандро Грималдо центрира в наказателното поле на България в 51-ата минута, а Борха Иглесиас стреля с глава, но Вуцов спаси.

Три минути по-късно Иглесиас отправи много опасен удар, но Вуцов отново внимаваше и спаси.

Няколко секунди по-късно Алекс Баена сложи топката на главата на Борха Иглесиас, който беше изпуснат от Атанас Чернев и стреля, но встрани от десния страничен стълб на вратата на Светослав Вуцов.

Испания направи резултата 2:0 в 57-ата минута, Алехандро Грималдо центрира в наказателното поле на България, където Станислав Шопов остана под топката, която за сметка на това беше засечена от Микел Мерино, който я вкара във вратата на Светослав Вуцов, който този път нямаше какво да направи.

Кирил Десподов направи нов пропуск в 59-ата минута. Най-доброто положение от началото на мача за България. Филип Кръстев с чудесен пас изведе Десподов зад гърба на испанската отбрана. Десподов стреля, преодоля и Унай Симон с удара си, но топката премина встрани от десния страничен стълб и излезе в аут.

Радослав Кирилов опита от запазената си марка изпълнения в 63-ата минута, но диагоналният му удар изпрати топката встрани от вратата на Унай Симон.

Йереми Пино взаимодейства с Пабло Бариос в 68-ата минута, а той стреля от границата на наказателното поле на България, но встрани от левия страничен стълб на вратата на Вуцов.

Испания поведе с 3:0 в 79-ата минута, след като Атанас Чернев си вкара автогол. Йереми Пино подаде към Алейш Гарсия, който центрира в наказателното поле на България, където Атанас Чернев в опита да изчисти топката си отбеляза автогол.

Йереми Пино бе изведен сам срещу Светослав Вуцов, но вратарят на България отново бе на висота, спасявайки удара му.

Мартин Георгиев извърши безумно нарушение срещу Микел Мерино в наказателното поле на България в първата минута на даденото от съдията продължение. Георгиев изрита Мерино пред погледа на съдията Вили Делажо, който посочи бялата точка без да се замисля.

Микел Оярсабал вкара топката в левия ъгъл на вратата на Вуцов, който остана в центъра.