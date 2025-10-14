НА ЖИВО
          Белгия се върна на върха след обрат срещу Уелс в Кардиф

          След днешния успех Белгия събра 14 точки, изпреварвайки Северна Македония, която завърши 1:1 срещу Казахстан

          Белгийският национален отбор записа важен успех с 4:2 като гост на Уелс и излезе на първо място в група „J“ от световните квалификации за Мондиал 2026. Това е втора победа за „червените дяволи“ срещу същия съперник през сезона – през юни те се наложиха с 4:3 в Брюксел. След днешния успех Белгия събра 14 точки, изпреварвайки Северна Македония, която завърши 1:1 срещу Казахстан.

          Мачът започна силно за домакините. В 8-тата минута Джо Родън откри резултата след изпълнение на ъглов удар от Сорба Томас. Белгия реагира бързо и в 18-тата минута Кевин Де Бройне изравни от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Итън Ампаду след преглед на ВАР. В 24-тата минута Тома Мюние доведе „червените дяволи“ до пълен обрат след отличен пробив на Жереми Доку.

          През втората част Белгия контролираше срещата, а Де Бройне реализира втори гол от дузпа в 75-тата минута, след нарушение на Джордан Джеймс. В края Уелс успя да върне едно попадение чрез Нейтън Броудхед, но Леандро Тросар оформи крайния резултат с гол в добавеното време на мача.

