      вторник, 14.10.25
          Безработицата във Великобритания: най-високото покачване от 2021 г.

          Снимка: indiatimes.com
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Безработицата във Великобритания се покачва до 4,8% за тримесечието, приключило в края на август, показват данни на Националната статистическа служба. Това е най-високото равнище от началото на 2021 г., което засилва тревогите за състоянието на британската икономика преди представянето на новия държавен бюджет.

          В предходния отчетен период – до края на юли – нивото на безработица е било 4,7%, уточнява АФП.

          Икономистите отбелязват, че данните идват на фона на застой в растежа и упорито висока инфлация, което поставя допълнителен натиск върху лейбъристкото правителство, което ще обяви плановете си за данъци и разходи след около шест седмици.

          Той предупреди, че по-високите данъци вече оказват сериозно влияние върху бизнеса и много компании вероятно ще отложат нови назначения, докато не стане ясно какви промени ще залегнат в бюджета.

