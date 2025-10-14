Безработицата във Великобритания: най-високото покачване от 2021 г.

Безработицата във Великобритания се покачва до 4,8% за тримесечието, приключило в края на август, показват данни на Националната статистическа служба. Това е най-високото равнище от началото на 2021 г., което засилва тревогите за състоянието на британската икономика преди представянето на новия държавен бюджет.

В предходния отчетен период – до края на юли – нивото на безработица е било 4,7%, уточнява АФП.

Икономистите отбелязват, че данните идват на фона на застой в растежа и упорито висока инфлация, което поставя допълнителен натиск върху лейбъристкото правителство, което ще обяви плановете си за данъци и разходи след около шест седмици.

Той предупреди, че по-високите данъци вече оказват сериозно влияние върху бизнеса и много компании вероятно ще отложат нови назначения, докато не стане ясно какви промени ще залегнат в бюджета.