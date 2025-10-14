БФС определи съдиите, които ще решават съдбата на двубоите от 12 кръг на Първа лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз съобщи нарядите за предстоящия 12-ти кръг в Първа лига. През уикенда футболът у нас се завръща, след като имаше пауза за националните отбори.

Новината е, че и след нея Георги Кабаков остава без назначение. Наскоро той се оказа със спрени права заради голяма неточност на мача Славия – Локомотив София. Междувременно съдия №1 на България беше пратен от УЕФА на Латвия – Андора.

17 октомври 2025 г., петък, 20:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Ботев Враца

ГС:Тодор Недялков КировАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ:Кристиян Младенов ТодоровВАР:Волен Валентинов ЧинковАВАР:Ивайло Красимиров Ненков

СН:Никола Петров Джугански

18 октомври 2025 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Ботев АД – ПФК Славия 1913

ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Дарин Василев Иванов

4-ТИ:Кристина Георгиева ГеоргиеваВАР:Красен Иванов ГеоргиевАВАР:Красимир Маргаритов Кръстев

СН:Александър Костадинов Костадинов

18 октомври 2025 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 – ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС:Любослав Бисеров ЛюбомировАС1:Георги Любомиров МиневАС2:Драгомир Руменов Милев

4-ТИ:Любомир Николаев ВушовскиВАР:Георги Димитров ДавидовАВАР:Тодор Недялков Киров

СН:Ахмед Яшар Ахмед

19 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 – ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД

ГС:Мариян Георгиев ГребенчарскиАС1:Мирослав Максимов ИвановАС2:Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ:Георги Петров СтояновВАР:Георги Милков ГинчевАВАР:Денислав Йорданов Сталев

СН:Цветан Кръстев Кръстев

19 октомври 2025 г., неделя, 17:30 ч.

ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД – ПФК Левски

ГС:Васил Петров МиневАС1:Георги Пламенов ТодоровАС2:Тодор Василев Вуков

4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Валентин Станчев ЖелезовАВАР:Станимир Илков Илков

СН:Георги Василев Йорданов

19 октомври 2025 г., неделя, 20:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД – ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

ГС:Мартин Живков ВеликовАС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Живко Руменов Петров

4-ТИ:Геро Георгиев ПисковВАР:Стоян Панталеев АрсовАВАР:Венцислав Георгиев Митрев

СН:Камен Михайлов Алексиев

20 октомври 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 – ПФК Септември Сф

ГС:Венцислав Георгиев МитревАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Павлета Веселинова Рашкова

4-ТИ:Антонио Тодоров АнтовВАР:Кристиян Николов КолевАВАР:Йордан Петров Петров

СН:Стоян Маринов Алексиев

20 октомври 2025 г., понеделник, 20:00 ч.

ПФК Берое – Стара Загора – ПФК Монтана 1921

ГС:Мартин Иванов МарковАС1:Васил Стоянов ШавовАС2:Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ:Георги Георгиев СпасовВАР:Никола Антонов ПоповАВАР:Валентин Станчев Железов

СН:Станислав Георгиев Тодоров

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.