БФС определи съдиите, които ще решават съдбата на двубоите от 12 кръг на Първа лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз съобщи нарядите за предстоящия 12-ти кръг в Първа лига. През уикенда футболът у нас се завръща, след като имаше пауза за националните отбори.
Новината е, че и след нея Георги Кабаков остава без назначение. Наскоро той се оказа със спрени права заради голяма неточност на мача Славия – Локомотив София. Междувременно съдия №1 на България беше пратен от УЕФА на Латвия – Андора.
17 октомври 2025 г., петък, 20:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Ботев Враца
ГС:Тодор Недялков КировАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:Кристиян Младенов ТодоровВАР:Волен Валентинов ЧинковАВАР:Ивайло Красимиров Ненков
СН:Никола Петров Джугански
18 октомври 2025 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Ботев АД – ПФК Славия 1913
ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Дарин Василев Иванов
4-ТИ:Кристина Георгиева ГеоргиеваВАР:Красен Иванов ГеоргиевАВАР:Красимир Маргаритов Кръстев
СН:Александър Костадинов Костадинов
18 октомври 2025 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918
ГС:Любослав Бисеров ЛюбомировАС1:Георги Любомиров МиневАС2:Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:Любомир Николаев ВушовскиВАР:Георги Димитров ДавидовАВАР:Тодор Недялков Киров
СН:Ахмед Яшар Ахмед
19 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 – ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД
ГС:Мариян Георгиев ГребенчарскиАС1:Мирослав Максимов ИвановАС2:Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ:Георги Петров СтояновВАР:Георги Милков ГинчевАВАР:Денислав Йорданов Сталев
СН:Цветан Кръстев Кръстев
19 октомври 2025 г., неделя, 17:30 ч.
ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД – ПФК Левски
ГС:Васил Петров МиневАС1:Георги Пламенов ТодоровАС2:Тодор Василев Вуков
4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Валентин Станчев ЖелезовАВАР:Станимир Илков Илков
СН:Георги Василев Йорданов
19 октомври 2025 г., неделя, 20:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД – ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948
ГС:Мартин Живков ВеликовАС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Живко Руменов Петров
4-ТИ:Геро Георгиев ПисковВАР:Стоян Панталеев АрсовАВАР:Венцислав Георгиев Митрев
СН:Камен Михайлов Алексиев
20 октомври 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 – ПФК Септември Сф
ГС:Венцислав Георгиев МитревАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ:Антонио Тодоров АнтовВАР:Кристиян Николов КолевАВАР:Йордан Петров Петров
СН:Стоян Маринов Алексиев
20 октомври 2025 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК Берое – Стара Загора – ПФК Монтана 1921
ГС:Мартин Иванов МарковАС1:Васил Стоянов ШавовАС2:Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:Георги Георгиев СпасовВАР:Никола Антонов ПоповАВАР:Валентин Станчев Железов
СН:Станислав Георгиев Тодоров
