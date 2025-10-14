Билборд с лозунг „Вън от язовир Искър, тук не е Москва“ се появи в София

В столицата на метри от руското посолство се появи билборд с лозунг „Вън от язовир Искър, тук не е Москва“. Билбордът е поставен от софийската организация „Демократи за силна България“ (ДСБ). На самия билборд е изобразен руския посланик Елеонора Митрофанова, а зад нея Владимир Путин прави знак за тишина.

От ДСБ споделят, че причината за поставянето на огромния билборд е безздействието на институциите по казуса с 11 дка имот до язовир Искър, който се използва от руското посолство. Припомняме, че на 9ти септември партията започна подписка, с изискване към държавата за възстановяване на контрола върху вододайната зона на София, която е обект от национално значение. Към момента над 5 хиляди души са я подкрепили.