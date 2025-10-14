Битката за Покровск: Руски щурмови групи вече излязоха в северните покрайнини на Мирноград

Руските войски продължават настъплението си по направлението Покровск – Мирноград, където щурмови групи вече са навлезнали в северните покрайнини. Министерството на отбраната на Руската Федерация официално обяви превземането на Московское, разположено източно от Мирноград.

Какво се случва на този участък от фронта, пише „Рибар“.

Според информацията на Telegram канала:

▪ Руските атаки срещу Новоикономическо и Гродовка в посока Балаган и Московское продължават от известно време. Преди това щурмови групи на руските въоръжени сили, подкрепени от бронирана техника, успяваха да се закрепят само в горски пояси, но сега настъплението се засили.

▪ Руски щурмови групи действат и в северните покрайнини на Мирноград, а официалният доклад на Министерството на отбраната отбелязва началото на бойни действия в източните покрайнини.

▪ Статутът на няколко опорни пункта северно от Николаевка остава неясен: руските сили преди това се опитаха да щурмуват укрепленията, но не успяха да се закрепят. Украинските сили все още поддържат присъствие в района на Луч.

▪ Тежки боеве продължават и в района на руското вклиняване при Золотой Колодец и Кучеров Яр. ВСУ се опитват да отрежат фланговете, докато руските войски се борят да задържат и разширят базата на вклиняване.

▪ На западния фланг на направлението ситуацията остава относително стабилна. Подразделения на руските въоръжени сили атакуват южните покрайнини на Покровск на малки групи и превземат горските пояси, съседни на Котляровка.

Според „Рибар“, укрепването на контрола над Московское, както и началото на боевете в покрайнините на Мирноград, показват преход към нова фаза на настъплението в този район.

По-ранните съобщения за превземане на Родинске и пробив на отбраната по-на запад обаче все още не са потвърдени и засега покрайнините на града и самият град остават в „мъглата на войната“.

Според анализаторите на Telegram канала, физическото покритие на агломерацията обаче вече не е толкова важно за руската армия – оператори на дронове постоянно унищожават украинската логистика на подстъпите към двата града.