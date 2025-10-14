НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 14.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Битката за Покровск: Руски щурмови групи вече излязоха в северните покрайнини на Мирноград

          5
          464
          Битката за Покровск руснаците влязоха в Мирноград
          Битката за Покровск руснаците влязоха в Мирноград
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските войски продължават настъплението си по направлението Покровск – Мирноград, където щурмови групи вече са навлезнали в северните покрайнини. Министерството на отбраната на Руската Федерация официално обяви превземането на Московское, разположено източно от Мирноград.

          - Реклама -

          Какво се случва на този участък от фронта, пише „Рибар“.

          Според информацията на Telegram канала:

          ▪ Руските атаки срещу Новоикономическо и Гродовка в посока Балаган и Московское продължават от известно време. Преди това щурмови групи на руските въоръжени сили, подкрепени от бронирана техника, успяваха да се закрепят само в горски пояси, но сега настъплението се засили.

          ▪ Руски щурмови групи действат и в северните покрайнини на Мирноград, а официалният доклад на Министерството на отбраната отбелязва началото на бойни действия в източните покрайнини.

          ▪ Статутът на няколко опорни пункта северно от Николаевка остава неясен: руските сили преди това се опитаха да щурмуват укрепленията, но не успяха да се закрепят. Украинските сили все още поддържат присъствие в района на Луч.

          ▪ Тежки боеве продължават и в района на руското вклиняване при Золотой Колодец и Кучеров Яр. ВСУ се опитват да отрежат фланговете, докато руските войски се борят да задържат и разширят базата на вклиняване.

          ▪ На западния фланг на направлението ситуацията остава относително стабилна. Подразделения на руските въоръжени сили атакуват южните покрайнини на Покровск на малки групи и превземат горските пояси, съседни на Котляровка.

          Според „Рибар“, укрепването на контрола над Московское, както и началото на боевете в покрайнините на Мирноград, показват преход към нова фаза на настъплението в този район.

          По-ранните съобщения за превземане на Родинске и пробив на отбраната по-на запад обаче все още не са потвърдени и засега покрайнините на града и самият град остават в „мъглата на войната“.

          Според анализаторите на Telegram канала, физическото покритие на агломерацията обаче вече не е толкова важно за руската армия – оператори на дронове постоянно унищожават украинската логистика на подстъпите към двата града.

          Руските войски продължават настъплението си по направлението Покровск – Мирноград, където щурмови групи вече са навлезнали в северните покрайнини. Министерството на отбраната на Руската Федерация официално обяви превземането на Московское, разположено източно от Мирноград.

          - Реклама -

          Какво се случва на този участък от фронта, пише „Рибар“.

          Според информацията на Telegram канала:

          ▪ Руските атаки срещу Новоикономическо и Гродовка в посока Балаган и Московское продължават от известно време. Преди това щурмови групи на руските въоръжени сили, подкрепени от бронирана техника, успяваха да се закрепят само в горски пояси, но сега настъплението се засили.

          ▪ Руски щурмови групи действат и в северните покрайнини на Мирноград, а официалният доклад на Министерството на отбраната отбелязва началото на бойни действия в източните покрайнини.

          ▪ Статутът на няколко опорни пункта северно от Николаевка остава неясен: руските сили преди това се опитаха да щурмуват укрепленията, но не успяха да се закрепят. Украинските сили все още поддържат присъствие в района на Луч.

          ▪ Тежки боеве продължават и в района на руското вклиняване при Золотой Колодец и Кучеров Яр. ВСУ се опитват да отрежат фланговете, докато руските войски се борят да задържат и разширят базата на вклиняване.

          ▪ На западния фланг на направлението ситуацията остава относително стабилна. Подразделения на руските въоръжени сили атакуват южните покрайнини на Покровск на малки групи и превземат горските пояси, съседни на Котляровка.

          Според „Рибар“, укрепването на контрола над Московское, както и началото на боевете в покрайнините на Мирноград, показват преход към нова фаза на настъплението в този район.

          По-ранните съобщения за превземане на Родинске и пробив на отбраната по-на запад обаче все още не са потвърдени и засега покрайнините на града и самият град остават в „мъглата на войната“.

          Според анализаторите на Telegram канала, физическото покритие на агломерацията обаче вече не е толкова важно за руската армия – оператори на дронове постоянно унищожават украинската логистика на подстъпите към двата града.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Washington Post: Русия съкруши украинския фронт благодарение на доставките на фибероптични кабели от Китай

          Иван Христов -
          През последните месеци Китай значително е увеличил износа си към Русия на компоненти, необходими за производството на фибероптични дронове, „което позволи на Москва да...
          Война

          „Декларацията Тръмп“: Без конкретика и ясни ангажименти за разрешаването на „палестинския въпрос“

          Иван Христов -
          Белият дом публикува текста на „Декларацията Тръмп - за устойчив мир и просперитет“ за прекратяване на войната в Ивицата Газа, подписана в Египет, пише...
          Война

          Заради конфликт между две бригади ВСУ започва изтегляне на подразделения от Харковско направление

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) изтеглят 114-та бригада на териториалната отбрана (ТрО) от Харковско направление поради конфликт с 15-та оперативна бригада „Кара Даг“, съобщиха...

          5 КОМЕНТАРА

          2. Така, колко месеца руснаците щурмуват Покровск? И изведнъж „превземането на града не било толкова важно“! А „rybar“ (Михаил Звинчук) е сериозна фигура в руската пропаганда. Едва ли казва неща, неодобрени на високо ниво.

          3. Ба си източника на инфо “ Рибар “
            🤦🏻😂😂😂
            Аз рибар и ловец да не лъжат – не зная 😂😂😂

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions