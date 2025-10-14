НА ЖИВО
      вторник, 14.10.25
          Футбол

          Ботев Враца взе в редиците си бивша звезда на ЦСКА

          Кристиян Малинов се присъедини към новия си тим, като не е ясно какъв е срокът на споразумението

          Снимка: gol.bg
          Николай Минчев
          Ботев Враца привлече халфа Кристиян Малинов, който за последно се подвизава унгарския Дебрецен. Преди това той защитаваше последователно цветовете на белгийските Льовен и Кортрайк. У нас Малинов е играл за Литекс и ЦСКА.

          Врачани представиха Малинов 36 дни след затварянето на трансферния прозорец в България на 8 септември. Оттогава под Околчица пристигнаха и други познати имена като Иван Горанов и Божидар Чорбаджийски.

          Ето какво написаха от Ботев Враца:

          „Добре дошъл, Кристиян Малинов!

          Опитният халф и национал на България е най-новото попълнение на Ботев Враца!

          Малинов идва след престой в унгарския Дебрецен, а в кариерата си е играл още за ЦСКА, Литекс, както и за белгийските Льовен и Кортейк.

          С 30 мача за националния отбор и десетки битки на най-високо ниво, Кристиян носи във Враца своя опит, характер, лидерски дух и фланелка с номер 33.

          С Ботевска воля, с Ботевски дух“. 

