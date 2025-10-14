Ботев Враца взе в редиците си бивша звезда на ЦСКА

Ботев Враца привлече халфа Кристиян Малинов, който за последно се подвизава унгарския Дебрецен. Преди това той защитаваше последователно цветовете на белгийските Льовен и Кортрайк. У нас Малинов е играл за Литекс и ЦСКА.

Врачани представиха Малинов 36 дни след затварянето на трансферния прозорец в България на 8 септември. Оттогава под Околчица пристигнаха и други познати имена като Иван Горанов и Божидар Чорбаджийски.

Ето какво написаха от Ботев Враца:

„Добре дошъл, Кристиян Малинов!

Опитният халф и национал на България е най-новото попълнение на Ботев Враца!

Малинов идва след престой в унгарския Дебрецен, а в кариерата си е играл още за ЦСКА, Литекс, както и за белгийските Льовен и Кортейк.

С 30 мача за националния отбор и десетки битки на най-високо ниво, Кристиян носи във Враца своя опит, характер, лидерски дух и фланелка с номер 33.

С Ботевска воля, с Ботевски дух“.