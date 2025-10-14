НА ЖИВО
          Бойко Борисов: Не виждам място в такова управление (ВИДЕО)

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов изрази силното си неудовлетворение от представянето на формацията му на местните избори в Пазарджик.

          Пред изявени членове на формацията на заседание в централата Борисов заяви, че формацията трупа само негативи от продължаващото си участие във властта.

          Не виждам място на ГЕРБ в такова управление. Резултатът за ГЕРБ ще е още по-лош, ако останем в такова правителство, в което министерствата са дадени на концесии и се управляват от кръгове, кръгчета и хора, които въобще не се занимават с политика и нямат коалиционна култура.Винаги съм казвал, че гърбът ми е голям, но е и хлъзгав. Стига ми се катериха по гърба. Дал съм дума, че няма ние да счупим първи коалицията. Но и няма да стоим по този начин.Бяхме заети да правим държава, да правим управление, да сложим ред, който хората очакваха след четирите години хаос. Но това изобщо не се оценява. Разни партийки си помислиха, че могат на този голям гръб да се катерят.Депутатите да заминават по избирателните райони и да се върнат с доклади – и „колко е изяденото“ от тялото на ГЕРБ. От вашите доклади ще разберем колко скоро може да отидем на избори. И има ли изядено или наръфано или отиваме на избори.

          Posted by Бойко Борисов on Tuesday, October 14, 2025

          „Не виждам място в такова управление. Резултатът за ГЕРБ ще е още по-лош, ако останем в такова правителство, в което министерствата са дадени на концесии и се управляват от кръгове, кръгчета и хора, които въобще не се занимават с политика и нямат коалиционна култура“, заяви още председателят на ГЕРБ.

          Бившият министър-председател заяви също, че партията му няма да осигурява повече кворума в Народното събрание.

          „Ще изкараме три-четири дена без кворум и правителството ще си замине. Без шестата партия!“, каза още Борисов.

          Сериозна критика той отправи и към председателката на парламента доцент Наталия Киселова.

          „„БСП имат 19 депутати, а седят по 7–8–9. Киселова, където види празник на роза, череша, слива, на маруля – заминава да се показва. Откъде накъде? Тя трябва да пита, преди да тръгне!“, обясни още председателят на ГЕРБ.

          Малко по-късно министър-председателят Росен Желязков отмени предстоящото утре заседание на Министерски съвет.

          - Реклама -

