Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов изрази силното си неудовлетворение от представянето на формацията му на местните избори в Пазарджик.

Пред изявени членове на формацията на заседание в централата Борисов заяви, че формацията трупа само негативи от продължаващото си участие във властта.

„Не виждам място в такова управление. Резултатът за ГЕРБ ще е още по-лош, ако останем в такова правителство, в което министерствата са дадени на концесии и се управляват от кръгове, кръгчета и хора, които въобще не се занимават с политика и нямат коалиционна култура“, заяви още председателят на ГЕРБ.

Бившият министър-председател заяви също, че партията му няма да осигурява повече кворума в Народното събрание.

„Ще изкараме три-четири дена без кворум и правителството ще си замине. Без шестата партия!“, каза още Борисов.

Сериозна критика той отправи и към председателката на парламента доцент Наталия Киселова.

„„БСП имат 19 депутати, а седят по 7–8–9. Киселова, където види празник на роза, череша, слива, на маруля – заминава да се показва. Откъде накъде? Тя трябва да пита, преди да тръгне!“, обясни още председателят на ГЕРБ.

Малко по-късно министър-председателят Росен Желязков отмени предстоящото утре заседание на Министерски съвет.