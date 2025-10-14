Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов изрази силното си неудовлетворение от представянето на формацията му на местните избори в Пазарджик.
Пред изявени членове на формацията на заседание в централата Борисов заяви, че формацията трупа само негативи от продължаващото си участие във властта.
Бившият министър-председател заяви също, че партията му няма да осигурява повече кворума в Народното събрание.
Сериозна критика той отправи и към председателката на парламента доцент Наталия Киселова.
Малко по-късно министър-председателят Росен Желязков отмени предстоящото утре заседание на Министерски съвет.
Ами айде , стягай дисагите …..и беж Лисо …Знаеш, плъховете бягат ..навреме❗😎
Тиквата си го знаем!Утре ще каже,че в името на стабилността,Шенген,еврозоната и просперитета на България,правителството остава!Утре Свинята ще му скръцне със зъби и Тиквата ще свие ушите..
По бързо
То пък кой има ъкъл да те кани , ти и за пожарникар не ставаш .
Цирк пореден
Всичко е блъф ! Няма този страхливец да подаде оставка !
Бай Ганьо се опитва пак да хитрува, цирка му край няма, хайде бързо при бай Ставри, долен престъпник и лъжец
Вчера беше късно
Шиши ще ви разкаже играта и най-добре да хлопне кепенците държавата.
И след него прасчо. От трън та на глог.
За теб никога не е трябвало да има място,кюлче.
Оставка, но ако ние гражданите гарантираме победа на ПП-ДБ, иначе няма смисъл.
Оставка стига циркове
ДА ВИ НЯМА ЦЯЛАТА СГАН В НС ДОЛНИ ПРЕДАТАТЕЛИ СЪД И ЗАТВОР ЗА ВАС ДЕВМ И ПОДЛОГИ НА ЕВРОГЕЙТСКАТА ЕВРОПА
Данчо Георгиев ти каква Европа Искаш
Кой ще го пусне да си тръгне? Ако падне правителството Бойко ще е в затвора
Къш…
ОПГ. Бойко, ГЕРБ и всичките им гласоподаватели да го духат всички без изключение. ОСТАВКА НА ВСИЧКИ
Хайде ,колко работа се отваря за Евроком ….!?
Дано се унищожите един друг
Крийте се по дупките ….мишкииии 🤣 ама и от там ще ви извадим и ще имате килия ☝️☝️☝️☝️ОСТАВКА СЪД И ЗАТВОР……☝️☝️☝️☝️
То е паднало ,вече пълзи..
Пеевски и Митов пенсионираха Борисов,като го свалиха от управлението на държавата!
Оставка
Страх тресе кочината.ХаХаХа.Свинята изяде ТИКВАТА..
Сега е момента… оставка.
Театри за наивници
🤣🤣🤣🤣🤣
Шизофрения
Ами мястото ти го зае Пеевски. Страдаи сега.
На Шиши пътя му е чист към власта.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣