      вторник, 14.10.25
          БСП отчита повече гласове и още един съветник на изборите в Пазарджик

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          БСП бележи възход в Пазарджик след последните избори, като увеличава резултата си с 493 гласа — ръст от 26% подкрепа. Представителството в Общинския съвет също нараства от 3 на 4 мандата.

          Новината беше съобщена от председателя на БСП Атанас Зафиров на брифинг на „Позитано“, цитиран от БГНЕС.

          По думите му, коалицията БСП – Обединена левица е затвърдила подкрепата си в региона и като управляваща политическа сила, разчитайки изцяло на политическа надпревара в рамките на изборния процес.

          На национално ниво вицепремиерът подчерта, че не се очаква дестабилизация на правителството.

