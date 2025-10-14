БСП отчита повече гласове и още един съветник на изборите в Пазарджик

БСП бележи възход в Пазарджик след последните избори, като увеличава резултата си с 493 гласа — ръст от 26% подкрепа. Представителството в Общинския съвет също нараства от 3 на 4 мандата.

Новината беше съобщена от председателя на БСП Атанас Зафиров на брифинг на „Позитано“, цитиран от БГНЕС.

По думите му, коалицията БСП – Обединена левица е затвърдила подкрепата си в региона и като управляваща политическа сила, разчитайки изцяло на политическа надпревара в рамките на изборния процес.

На национално ниво вицепремиерът подчерта, че не се очаква дестабилизация на правителството.