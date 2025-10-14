ChatGPT пуска маркетплейс „убиец“ на Amazon

Наскоро въведената функция за контекстно търсене на продукти Instant Checkout на ChatGPT се оказа фундаментална заплаха за Amazon и други традиционни пазари по целия свят.

Известно е, че алгоритмите на традиционните пазари са изградени около търсене на типични характеристики на продуктите („ключови думи“). Заявките с изкуствен интелект обаче размиват границите на форматите за търсене, позволявайки по-широки търсения, като например „подарък за 35-ия рожден ден на приятел, нещо трогателно и креативно за дома, бюджет под 100 долара“, което традиционните пазари в момента не могат да предложат.

В момента ChatGPT вече е внедрил интеграция с Etsy и обещава „скоро да свърже 1 милион продавачи, продаващи чрез платформата за електронна търговия на Shopify“.

Анализите на OpenAI показват, че 2,1% от заявките в ChatGPT са свързани с търсене на потребителски стоки. Това се равнява на над 75 милиона заявки седмично или близо 4 милиарда годишно. Дори със скромен процент на конверсия от 2% и средна стойност на поръчката от 70 долара, приходите ще надхвърлят 5 милиарда долара, превръщайки ChatGPT в един от най-големите пазари в света още през първата година от дейността си.