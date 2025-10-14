НА ЖИВО
      вторник, 14.10.25
          Футбол

          Де ла Фуенте: Отборът има глад за победи, ще изкараме най-добрия състав

          Довечера от 21:45 националите ни излизат в световна квалификация срещу европейския шампион

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          „Всеки мач е отговорност за нас. Това, че България е аутсайдер, не значи нищо. Ние искаме да спечелим. Отборът има глад за победи. Искаме да затворим класирането за Мондиала и ще изкараме най-добрия отбор, за да изиграем този мач по най-добрия начин“. Това заяви селекционерът на националния отбор на Испания Луис де ла Фуенте преди срещата с България от квалификациите за Мондиал 2026. Испанският наставник засипа с похвали играчите си и заяви целите пред тима, като ето какво сподели за медиите на пресконференцията във Валядолид.

          „Всички футболисти са прекрасни, независимо кой ще излезе на терена. Ние сме много спокойни в това отношение. Разбира се, ще видим кои футболисти участваха в миналия мач. Имахме 48 часа за възстановяване, сигурно ще дадем шанс и на другите играчи. Знаем, че който и да играе, ще имаме същите резултати. Очаквам една от най-добрите версии на отбора“ – каза още той.

          „При заучените положения имаме различни стратегии. За дузпите нямаме точно определен човек. Имаме много специалисти, така че няма значение кой ще бие“ – продължи специалистът.

          „Не правим нещата само за този мач. Вече много време сме заедно и имаме различни стратегии. Подготвяме се за различните ситуации. Има играчи, които отсъстват. Гледаме мач за мач. Много добре следя първенството, за да знам кои играчи са в най-добра кондиция. За нас е голяма чест, че тези футболисти са в добра форма. Винаги даваме предимство на отбора“ – заяви наставникът.

          За нас най-важното е да се класираме на Мондиала. Всичко това се постига мач след мач. Важно е да играем добре и да побеждаваме. Искаме да продължим в същата динамика и да се подобряваме в играта си.” – сподели Де ла Фуенте.

