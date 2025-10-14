DeepState: Руснаците нахлуват в Днепропетровска област, превзеха Терново

Анализаторите на DeepState съобщиха, че Русия е превзела село Терново в Днепропетровска област.

„Линията на контакт в Мали Шчербаки е изяснена. Врагът е окупирал Терново и е напреднал близо до Шандриголовово“, пишат от украинския портал.

Терново граничи с Донецка област, а Шандриголовово се намира близо до административната граница с Луганска и Харковска области.

На 2 октомври беше съобщено, че руски войски са превзели две украински села в Днепропетровска област и едно в Запорожие.

На 6 октомври DeepState съобщи, че руската армия е атакувала село Малиевка в Днепропетровска област.