„Декларацията Тръмп“: Без конкретика и ясни ангажименти за разрешаването на „палестинския въпрос“

Белият дом публикува текста на „Декларацията Тръмп – за устойчив мир и просперитет“ за прекратяване на войната в Ивицата Газа, подписана в Египет, пише „Страна.ua“.

Както коментира изданието, „тя не съдържа подробности относно споразумение“.

Документът е подписан от лидерите на САЩ, Египет, Катар и Турция, което означава, че никоя от враждуващите страни не го е подписала.

„Ние, долуподписаните, приветстваме наистина историческия ангажимент и прилагането от всички страни на мирното споразумение с Тръмп, което сложи край на повече от две години на дълбоки страдания и загуби и отвори нова глава за региона, която се определя с надежда, сигурност и споделена визия за мир и просперитет. Подкрепяме искрените усилия на президента Тръмп да сложи край на войната в Газа и да установи траен мир в Близкия Изток. Заедно ще приложим това споразумение по начин, който гарантира мир, сигурност, стабилност и възможности за всички народи в региона, включително както палестинците, така и израелтяните“, се казва в декларацията.

Подписалите декларацията се задължават да разрешават бъдещите спорове чрез дипломация, а не със сила.

В документа обаче не казва нищо за най-фундаменталните въпроси на мирното споразумение: кой ще управлява Ивицата Газа и дали ще бъде създадена палестинска държава.

В него само се посочва в общи линии, че е необходимо „да се гарантира мир, сигурност, стабилност и възможности за всички народи в региона, включително както палестинци, така и израелтяни. Разбираме, че траен мир ще бъде такъв, в който както палестинци, така и израелци могат да просперират, защитавайки основните си човешки права, гарантирайки тяхната сигурност и зачитайки тяхното достойнство“.