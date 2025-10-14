Делян Пеевски: „ДПС–Ново начало“ подкрепя правителството на Росен Желязков и е готово за преговори за преформатиране на управлението

Лидерът на ДПС–Ново начало Делян Пеевски обяви, че споделя позицията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, според когото България се намира в преломен момент, и подчерта, че движението ще продължи да подкрепя правителството на Росен Желязков, въпреки че няма представители в изпълнителната власт.

„Момент, от който зависи това дали ще имаме една стабилна и сигурна държавна власт или ще позволим на интриганти, панаирджии и мераклии да хвърлят страната в поредните предсрочни избори,“ заяви Пеевски.

„ДПС–Ново начало е на висотата на отговорността към хората и държавата. И затова неизменно продължаваме да подкрепяме правителството на Росен Желязков, въпреки че нямаме нито един министър, заместник-министър или какъвто и да е пост в изпълнителната власт.“ - Реклама -

Лидерът на движението изрази готовност за участие в разговори за „преформатиране на управлението“ с ясна отговорност на всяка политическа сила, като допълни, че още тази седмица ще излъчи преговорен екип.

„Очаквам покана от г-н Желязков, както бе заявено от г-н Борисов, както и от представителите на другите партии в управляващата конструкция за разговори. За нас най-важни са хората и България,“ посочи Пеевски.

Той подчерта значението на подготовката за влизане в Еврозоната и приемането на първия бюджет в евро, който трябва да гарантира средства за учители, лекари, полицаи, военни, земеделски служители, социални групи и общини.

„Ще поемем тази отговорност, защото сме на прага на влизането в Еврозоната и на приемането на първия бюджет в евро, който трябва да отговори на всички ангажименти към хората – за по-добър живот, по-високи възнаграждения и подкрепа за младите и възрастните,“ заяви той.

Пеевски отправи остри критики към президента Румен Радев и коалицията ПП–ДБ, които нарече „фалшиви спасители“ и „лъжедемократи“, готови „да пожертват гражданския мир и демокрацията в името на собствените си болни амбиции“.

В края на позицията си Пеевски се обяви в подкрепа на ГЕРБ за поста председател на Народното събрание: