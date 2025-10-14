Делян Пеевски: „ДПС–Ново начало“ подкрепя правителството на Росен Желязков и е готово за преговори за преформатиране на управлението

Лидерът на ДПС–Ново начало Делян Пеевски обяви, че споделя позицията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, според когото България се намира в преломен момент, и подчерта, че движението ще продължи да подкрепя правителството на Росен Желязков, въпреки че няма представители в изпълнителната власт.
Лидерът на движението изрази готовност за участие в разговори за „преформатиране на управлението“ с ясна отговорност на всяка политическа сила, като допълни, че още тази седмица ще излъчи преговорен екип.
Той подчерта значението на подготовката за влизане в Еврозоната и приемането на първия бюджет в евро, който трябва да гарантира средства за учители, лекари, полицаи, военни, земеделски служители, социални групи и общини.
Пеевски отправи остри критики към президента Румен Радев и коалицията ПП–ДБ, които нарече „фалшиви спасители“ и „лъжедемократи“, готови „да пожертват гражданския мир и демокрацията в името на собствените си болни амбиции“.
В края на позицията си Пеевски се обяви в подкрепа на ГЕРБ за поста председател на Народното събрание:
