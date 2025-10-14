НА ЖИВО
      вторник, 14.10.25
          Диана Тонова: Чалгата в политиката е морален и управленски модел, който разяжда и Столичния общински съвет

          В предаването „Политика и спорт“ зам.-председателят на Столичния общински съвет Диана Тонова направи остро изказване за състоянието на местната власт в София, сравнявайки политическите практики с „чалгата“ – не като музикален жанр, а като морален модел и начин на мислене.

          „Чалгата, освен на национално ниво, я има и в Столичния общински съвет. Ако говорим за чалгата като морал, като взаимоотношения и най-вече като зависимости – да, тя е тук. Това е проекция на чалгарския модел на мислене, който се вижда във всяко решение, касаещо големите финансови интереси“, заяви Тонова.

          По думите ѝ, „чалгата в политиката“ се проявява в начина, по който се взимат решения в секторите, където „има пари“ – транспорт, почистване, комунални услуги. Тонова припомни, че години наред общината е аутсорсвала ключови дейности на частни фирми, като по този начин се е създавала среда за зависимости и съмнителни финансови потоци.

          По думите ѝ, „чалгата в политиката“ се проявява в начина, по който се взимат решения в секторите, където „има пари“ – транспорт, почистване, комунални услуги. Тонова припомни, че години наред общината е аутсорсвала ключови дейности на частни фирми, като по този начин се е създавала среда за зависимости и съмнителни финансови потоци.

