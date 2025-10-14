НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 14.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Дмитрий Медведев: Войната в Близкия Изток ще продължи до създаване на палестинска държава

          1
          80
          Дмитрий Медведев
          Дмитрий Медведев
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че освобождаването на израелските заложници и палестински затворници без създаването на независима палестинска държава няма да доведе до дългосрочна промяна.

          - Реклама -

          Той подчерта, че разрешаването на конфликта е възможно само чрез прилагане на резолюциите на ООН за създаването на палестинска държава, предава РИА Новости.

          „Освобождаването на израелски заложници и палестински затворници, разбира се, е добре, но няма да реши нищо. Докато не бъде създадена пълноценна палестинска държава в съответствие с добре познатите резолюции на ООН, нищо няма да се промени. Войната ще продължи. Всички разбират това“, отбеляза Медведев в публикация в социалната мрежа X.

          По-рано Канада, Австралия и Обединеното кралство признаха палестинската държавност.

          Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че освобождаването на израелските заложници и палестински затворници без създаването на независима палестинска държава няма да доведе до дългосрочна промяна.

          - Реклама -

          Той подчерта, че разрешаването на конфликта е възможно само чрез прилагане на резолюциите на ООН за създаването на палестинска държава, предава РИА Новости.

          „Освобождаването на израелски заложници и палестински затворници, разбира се, е добре, но няма да реши нищо. Докато не бъде създадена пълноценна палестинска държава в съответствие с добре познатите резолюции на ООН, нищо няма да се промени. Войната ще продължи. Всички разбират това“, отбеляза Медведев в публикация в социалната мрежа X.

          По-рано Канада, Австралия и Обединеното кралство признаха палестинската държавност.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Тръмп и Зеленски ще обсъдят доставката на „Томахоук“ за Украйна

          Иван Христов -
          Очаква се американският президент Доналд Тръмп да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом в петък, съобщава Axios, позовавайки се на...
          Война

          WSJ: Полша е готова за руско настъпление на Запад

          Иван Христов -
          Повече от десетилетие Полша се подготвя за най-лошия сценарий: да се превърне на фронтовата линия във война между Русия и Запада, пише The Wall...
          Война

          FT: САЩ могат да предадат на Украйна от 20 до 50 „Томахоук“

          Иван Христов -
          САЩ ще могат да доставят на Украйна само до 50 ракети „Томахоук“, съобщава Financial Times, цитирайки Стейси Петиджон, директор на отбранителната програма в мозъчния...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions