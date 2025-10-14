Дмитрий Медведев: Войната в Близкия Изток ще продължи до създаване на палестинска държава

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че освобождаването на израелските заложници и палестински затворници без създаването на независима палестинска държава няма да доведе до дългосрочна промяна.

Той подчерта, че разрешаването на конфликта е възможно само чрез прилагане на резолюциите на ООН за създаването на палестинска държава, предава РИА Новости.

„Освобождаването на израелски заложници и палестински затворници, разбира се, е добре, но няма да реши нищо. Докато не бъде създадена пълноценна палестинска държава в съответствие с добре познатите резолюции на ООН, нищо няма да се промени. Войната ще продължи. Всички разбират това“, отбеляза Медведев в публикация в социалната мрежа X.

По-рано Канада, Австралия и Обединеното кралство признаха палестинската държавност.