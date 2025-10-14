НА ЖИВО
          Две слънчеви изригвания едновременно, има вероятност от магнитна буря още на 14-ти

          Британската геоложка служба съобщи, че са се случили едновременно две слънчеви изригвания, които биха могли да предизвикат нова магнитна буря на Земята през следващите дни.

          Слаба магнитна буря се прогнозира за 14 октомври.

          Съобщава се, че високоскоростни потоци от слънчев вятър от коронална дупка са повлияли на геомагнитното поле през уикенда, предизвиквайки периоди на активност и магнитна буря със сила G1. Прогнозира се, че това въздействие ще продължи на 13-14 октомври, след което скоростта на слънчевия вятър ще започне да намалява.

          Според учените слънчевата активност се е увеличила през последните дни. По-конкретно, на 12 октомври е станало изхвърляне на коронална маса, което може да достигне Земята още на 15-16 октомври. Това ще предизвика нова магнитна буря.

          А вчера, 13 октомври, бяха регистрирани две слънчеви изригвания от клас M. Учените очакват допълнителни данни, за да определят дали е имало изхвърляне на коронална маса.

          Геомагнитните условия би трябвало да се стабилизират на 14-15 октомври.

          За да се сведе до минимум въздействието на магнитните бури върху организма, обикновено се препоръчва да си почивате достатъчно. Полезно е да се разходите преди лягане и да избягвате тежки храни, алкохол и кафе. Важно е да прекарвате повече време на открито и да избягвате стреса.

