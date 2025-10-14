Джулия Дар с разказ за книгата „Вълшебникът или кой си, какъв и защо“

Писателката Джулия Дар разказа повече в предаването „Делници“ за книгата „Вълшебникът или кой си, какъв и защо“. Книгата е в две части: „Вълшебникът или кой си, какъв и защо: Принцът“ и „Вълшебникът или кой си, какъв и защо: Леонардо“.
Дар обясни, че в поредицата се засяга темата за създаването на човека. Тя припомни, че във всички религии заляга триединството в човека – дух, душа и тяло.
Заедно с Дар в писането участва и Александър Георгиев, като двамата работят съвместно. Дар допълни, че книгите, използват техниката на приказката, а също така са свързани и с религията и митологията.
