      вторник, 14.10.25
          Джулия Дар с разказ за книгата „Вълшебникът или кой си, какъв и защо"

          Писателката Джулия Дар разказа повече в предаването „Делници“ за книгата „Вълшебникът или кой си, какъв и защо“. Книгата е в две части:
          „Вълшебникът или кой си, какъв и защо: Принцът“ и „Вълшебникът или кой си, какъв и защо: Леонардо“.

          Дар обясни, че в поредицата се засяга темата за създаването на човека. Тя припомни, че във всички религии заляга триединството в човека – дух, душа и тяло.

          „Човешкият живот е труд, труд и само труд в полза на истината“, посочи още гостенката, която е съавтор на книгите.

          Заедно с Дар в писането участва и Александър Георгиев, като двамата работят съвместно. Дар допълни, че книгите, използват техниката на приказката, а също така са свързани и с религията и митологията.

