Еманюел Макрон изрази загриженост за кризата в Мадагаскар, без да потвърди евакуацията на Раджоелина

Френският президент Еманюел Макрон изрази сериозна загриженост относно обстановката в Мадагаскар, но отказа да потвърди спекулациите, че лидерът на острова Андри Раджоелина е бил евакуиран от Франция, съобщават френски медии.

„Няма да потвърдя нищо днес,“ каза Макрон пред репортери в Египет.

„Просто искам да изразя нашата голяма загриженост."

Мадагаскар беше разтърсен от масови и смъртоносни протести, които първоначално започнаха заради прекъсванията на електричеството и водоснабдяването, но прераснаха в антиправителствено движение, настояващо за оставката на президента Андри Раджоелина.