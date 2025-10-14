НА ЖИВО
          Еманюел Макрон изрази загриженост за кризата в Мадагаскар, без да потвърди евакуацията на Раджоелина

          Снимка: БГНЕС
          Френският президент Еманюел Макрон изрази сериозна загриженост относно обстановката в Мадагаскар, но отказа да потвърди спекулациите, че лидерът на острова Андри Раджоелина е бил евакуиран от Франция, съобщават френски медии.

          „Няма да потвърдя нищо днес,“ каза Макрон пред репортери в Египет.
          „Просто искам да изразя нашата голяма загриженост.“

          Мадагаскар беше разтърсен от масови и смъртоносни протести, които първоначално започнаха заради прекъсванията на електричеството и водоснабдяването, но прераснаха в антиправителствено движение, настояващо за оставката на президента Андри Раджоелина.

          Мадагаскар беше разтърсен от масови и смъртоносни протести, които първоначално започнаха заради прекъсванията на електричеството и водоснабдяването, но прераснаха в антиправителствено движение, настояващо за оставката на президента Андри Раджоелина.

