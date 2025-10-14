Еманюел Макрон категоричен: Няма да си подам оставката

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че няма да подаде оставка, въпреки заплахата от разпадане на четвъртото му малцинствено правителство през последните 16 месеца, пише The Times.
В първия си отговор на исканията за оставка – както от опоненти, така и от някои членове на собствения му центристки блок – Макрон обвини за политическата криза „свадливи партии“ и амбициите на други политици, които се стремят към президентския пост.
Той нарече настоящата ситуация „най-дълбоката политическа криза във Франция от 50-те години на миналия век“.
Говорейки в Шарм ел-Шейх, Египет, където присъстваше на мирната среща на върха в Газа, Макрон се дистанцира от вътрешните сътресения, през които сега трябва да се справя неговият съюзник Себастиан Льокорню, премиерът, когото той преназначи в петък.
Той,и Наполеон се надувал грандомански,но НАРОДА го пратил в Затвора!!!!