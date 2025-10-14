НА ЖИВО
          FT: САЩ могат да предадат на Украйна от 20 до 50 „Томахоук"

          Tomahawk
          Tomahawk
          САЩ ще могат да доставят на Украйна само до 50 ракети „Томахоук“, съобщава Financial Times, цитирайки Стейси Петиджон, директор на отбранителната програма в мозъчния тръст CNAS.

          „Вашингтон би могъл да разпредели от 20 до 50 ракети „Томахоук“ на Киев, което не би оказало решаващо влияние върху динамиката на войната“, се посочва в изданието.

          Според бившия служител на Пентагона Марк Кансиан, Съединените щати разполагат с 4150 от тези ракети. Вашингтон обаче вероятно ще може да достави на Киев само няколко. Експертите смятат, че това е така, защото от 200-те ракети, закупени от 2022 г. насам, над 120 вече са изразходвани. А бюджетът за 2026 г. планира финансирането само на 57 ракети.

          Освен това, отбелязва вестникът, САЩ може да се нуждаят от такива оръжия „за удари по Венецуела“.

          Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че на практика е взел решение относно доставката на американски крилати ракети на Украйна, но иска да разбере как Киев възнамерява да ги използва.

          В отговор Кремъл посочи, че подобен ход може да доведе до сериозна ескалация, тъй като „Томахоук“ са способни да носят ядрени оръжия. Владимир Путин отхвърли разговорите за тези оръжия като „понтаж“. Той отбеляза, че отговорът на Москва ще бъде укрепване на противовъздушната ѝ отбрана.

