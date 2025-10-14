Gallup: Ако изборите бяха днес — Пеевски държи здраво второто място след ГЕРБ с 17,5%, ПП–ДБ и „Възраждане“ се борят за трето

Новото социологическо проучване на „Gallup интернешънъл болкан“, проведено между 29 септември и 12 октомври 2025 г., показва, че управляващото мнозинство запазва стабилност и обществено доверие, докато в опозиционния спектър се наблюдава засилена мобилизация на твърдите електорални ядра.

Според данните, ГЕРБ–СДС остава убедително първа политическа сила с 27,4% подкрепа сред заявилите, че ще гласуват. Това е най-високият резултат на формацията от началото на годината, като социолозите го свързват с активната работа на правителството по стратегически теми — присъединяването към еврозоната, реализацията на Плана за възстановяване и устойчивост, както и поддържането на икономическа стабилност.

На второ място се нарежда ДПС–Ново начало, оглавявано от Делян Пеевски, със стабилна подкрепа от 17,5% — без съществени промени спрямо юлското изследване. След преодоляването на вътрешните сътресения в партията движението успява да възстанови позициите си от парламентарните избори през юни 2024 г., когато също беше втора политическа сила.

Борба за третото място

Оспорвана надпревара се очертава за третото място между Продължаваме промяната – Демократична България (ПП–ДБ) и „Възраждане“. Данните показват, че ПП–ДБ бележи ръст до 13,9% (при 12,6% през юли), което се дължи на мобилизацията на твърдия електорат. Въпреки това не се наблюдава възстановяване на по-широката периферия на коалицията.

Партията на Костадин Костадинов – „Възраждане“ е непосредствено след тях с 13,4% подкрепа, като лекото понижение се обяснява с отшумяването на пиковата активност около дебата за въвеждането на еврото и геополитическите теми, които традиционно мобилизират нейните симпатизанти.

Левицата и по-малките партии

БСП остава в обичайния си диапазон на подкрепа със 7,6%, без признаци за разширяване на влиянието си извън твърдото партийно ядро.

По-малките политически формации запазват относителна стабилност:

„Има такъв народ“ (ИТН) – 5,8%

МЕЧ – 5,7%

„Величие“ – 4,3%

„Галъп“ отбелязва, че последиците от скандала около предложението на ИТН за тежки наказания за медиите, публикуващи лични данни на публични фигури, ще могат да бъдат отчетени едва в следващите проучвания.

Междувременно АПС продължава да губи позиции, като ако изборите се провеждаха днес, партията би останала под изборната бариера с едва 1,2% подкрепа.

Обществено доверие и методика

В проучването не се наблюдават значими промени в доверието към институциите и лидерите на висши държавни постове.

Изследването е проведено чрез лични стандартизирани интервюта (face-to-face) сред 904 пълнолетни граждани и е част от независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“, финансирана със собствени средства.