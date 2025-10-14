Ако Русия атакува страна от НАТО, военните ѝ съоръжения в Калининград и Севастопол биха били унищожени в първите часове. Това заяви генерал Бен Ходжис, бивш командир на американската армия в Европа, в интервю за проекта „Вот так“.
Той отбеляза, че сблъсък между Русия и НАТО няма да е като войната в Украйна.
„Ако Русия атакува Полша през 2025 г. по същия начин, по който атакува Украйна, тя ще бъде унищожена от военновъздушните сили на НАТО и сухопътните сили на Алианса. Може да се каже със сигурност: Калининград ще бъде унищожен в първите часове. Калининград го няма в първите часове; всички руски съоръжения са унищожени. Всички руски военни съоръжения в Севастопол също са унищожени. Следователно, директните сравнения тук са неуместни“, заяви Ходжис.
Той отбеляза също, че през 2014 г., когато войната започна, Европа, САЩ и Канада като цяло подкрепяха Украйна, но много страни все още бяха твърде зависими от Русия за доставки на петрол и газ.
„Хората казваха: „Не драматизирайте, Русия е важна страна, тя има ядрени оръжия“. И тогава, през 2014 г., не успяхме да заявим ясно, че руската агресия няма да остане ненаказана. Дори Минските споразумения се оказаха фарс. Никакви санкции не промениха поведението на Русия – тя не уважаваше тези мерки“, отбеляза Ходжис.
Генералът също така подчерта, че ако страните от НАТО бяха по-добре подготвени и веднага след пълномащабното нахлуване бяха предупредили Русия ясно, че ще предоставят на Украйна всичко необходимо, за да възстанови суверенитета си, „ако това беше нашата ясна цел, ситуацията щеше да бъде съвсем различна и Украйна щеше да се окаже в различна позиция“.
„Вместо това пропиляхме години в разговори от рода на: „Ами ако Русия използва ядрени оръжия? Може би трябва да преговаряме? Трябва да преговаряме за изтеглянето на Русия от украинска територия“, подчерта Ходжис.
