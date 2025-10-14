НА ЖИВО
          Генерал Бен Ходжис: Калининград и Севастопол ще бъдат унищожени, ако Русия нападне НАТО

          генерал Бен Ходжис
          генерал Бен Ходжис
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Ако Русия атакува страна от НАТО, военните ѝ съоръжения в Калининград и Севастопол биха били унищожени в първите часове. Това заяви генерал Бен Ходжис, бивш командир на американската армия в Европа, в интервю за проекта „Вот так“.

          Той отбеляза, че сблъсък между Русия и НАТО няма да е като войната в Украйна.

          „Ако Русия атакува Полша през 2025 г. по същия начин, по който атакува Украйна, тя ще бъде унищожена от военновъздушните сили на НАТО и сухопътните сили на Алианса. Може да се каже със сигурност: Калининград ще бъде унищожен в първите часове. Калининград го няма в първите часове; всички руски съоръжения са унищожени. Всички руски военни съоръжения в Севастопол също са унищожени. Следователно, директните сравнения тук са неуместни“, заяви Ходжис.

          Той отбеляза също, че през 2014 г., когато войната започна, Европа, САЩ и Канада като цяло подкрепяха Украйна, но много страни все още бяха твърде зависими от Русия за доставки на петрол и газ.

          „Хората казваха: „Не драматизирайте, Русия е важна страна, тя има ядрени оръжия“. И тогава, през 2014 г., не успяхме да заявим ясно, че руската агресия няма да остане ненаказана. Дори Минските споразумения се оказаха фарс. Никакви санкции не промениха поведението на Русия – тя не уважаваше тези мерки“, отбеляза Ходжис.

          Генералът също така подчерта, че ако страните от НАТО бяха по-добре подготвени и веднага след пълномащабното нахлуване бяха предупредили Русия ясно, че ще предоставят на Украйна всичко необходимо, за да възстанови суверенитета си, „ако това беше нашата ясна цел, ситуацията щеше да бъде съвсем различна и Украйна щеше да се окаже в различна позиция“.

          „Вместо това пропиляхме години в разговори от рода на: „Ами ако Русия използва ядрени оръжия? Може би трябва да преговаряме? Трябва да преговаряме за изтеглянето на Русия от украинска територия“, подчерта Ходжис.

          5. Изглежда шапката ти,ти замъглява мозъка и не може да мислиш рационално.
            Махни я,да ти се проветри главата и да мислиш по добре!

          9. Тия са полудели от страх от Русия.Чудят се какво да измислят,та я предупреждават ако това се случи от вас,на вас пък ще случи друго.Да мирно седяло,не би чудо видяло.Сядайте си мирно на гъзовете,затваряйте си устите и нищо няма да ви се случи.Но ако предизвиквате,провокирате,подтикване Полша към същото като в Украйна,ще получите от същото,но даже и в повече.Украинскуят и руският народи са две части от един и същ народ,стотици хиляди смесени семейни брака,което беше възпиращо руската армия.Но с другите няма да е така.

          10. Ама сигурен ли си …Украйна с 50 държави зад гърба си за 3 години загуби 30%от територията си.При една война с нато с малки букви нарочно, няма да умират руски вой или.ще е война на ракети, дронове, самолети и системи за противовъздушна отбрана.Европейски столици в руини, може би и изчезнали държави.

          15. Много са важни думите, „в първите часове“…дали ще имат на разположение цели часове … едва ли!

          21. Хахаха, яко назобен от МАГА хапчета олигофрен. Те и американските анализатори казват че само плашат гаргите, да си дават самочувствие.

          24. Само за война мислят ,чакат Путин да нападне и да го обявят за агресор,но той си ги чака и им гледа сеира!!

          25. Хахахахаха..ама можехте до сега да го бяхте направили. Само ,че знаете ,че хем няма да можете хем ще боли много и като чакали се въртите покрай границите и.

            • Svilen Shterev Братушките сигурно имат ракети който могат да обиколят света за 3 часа няма какво да се притесняваме

          36. Русия няма да атакува нито Полша, нито която и да било друга страна? Ако някоя от страните на НАТО атакува Русия и навлезе в нейната територия, то тя ще бъде унищожена напълно!

