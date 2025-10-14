Германия обеща помощ на България и Румъния в противопоставянето с Русия

Германският външен министър Йохан Вадефул обеща подкрепа на Румъния и България в конфронтацията им с Русия, предава DPA.

- Реклама -

Германският министър замина на двудневна визита у нас и в северната ни съседка.

„(Румъния и България – бел. ред.) са партньори, които са от решаващо значение за сигурността и стабилността на Европа. Югоизточна Европа е стратегическият център на нашия континент“, заяви Вадефул. Той добави, че заплахата за външните граници на ЕС и югоизточния фланг на НАТО е видима в Черно море, на фона на войната на Русия срещу Украйна.

„Тук ще се реши дали Европа остава способна на действия – по отношение на сигурността, солидарността и по-нататъшното развитие на нашия съюз“, добави Вадефул.

По-късно българският външен министър Георг Георгиев, на среща с германския си колега, изрази загрижеността си, че „Черно море е все по-често в дневния ред на НАТО и Европейския съюз“ и че страната му е силно заинтересована от поддържането на стабилността в региона.

След среща с Георгиев, Вадефул трябваше да отлети за Букурещ за разговори с румънския външен министър Оана Цой на 14 октомври.

Германският министър нарече неотдавнашните нарушения на румънското въздушно пространство от руски дронове атаки срещу суверенитета на партньор от НАТО и подчерта, че това е неприемливо.

„Ясно сме ангажирани да защитаваме и отстояваме Европа заедно с Румъния“, подчерта той.

Министерството на външните работи в Берлин обяви, че разговорите на Вадефул в Букурещ ще обхванат икономическото сътрудничество, усилията за повишаване на европейската конкурентоспособност и програмата за разширяване на ЕС.

По-рано Вадефул призова президента на САЩ Доналд Тръмп да увеличи натиска върху Владимир Путин за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна. И на фона на инцидентите с дронове, Вадефул призова за по-тясно сътрудничество между ЕС и НАТО.