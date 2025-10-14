НА ЖИВО
          НачалоСпорт

          Германия взе своето в Северна Ирландия

          Ник Волтемаде точен за Бундестима

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Германия постигна трудна, но ценна победа с 1:0 като гост на Северна Ирландия в световна квалификация, играна на „Уиндзор Парк“ в Белфаст.

          Единственият гол в срещата падна в 31-ата минута, когато Ник Волтемаде завърши точно центриране на Давид Раум и донесе трите точки за Бундестима.

          Домакините опитаха да стигнат до изравняване след почивката, но германската защита устоя до края.

          След този успех Германия остава лидер в групата с 9 точки, докато Северна Ирландия е трета с 6.

