Германия взе своето в Северна Ирландия

Германия постигна трудна, но ценна победа с 1:0 като гост на Северна Ирландия в световна квалификация, играна на „Уиндзор Парк“ в Белфаст.

Единственият гол в срещата падна в 31-ата минута, когато Ник Волтемаде завърши точно центриране на Давид Раум и донесе трите точки за Бундестима.

Домакините опитаха да стигнат до изравняване след почивката, но германската защита устоя до края.

След този успех Германия остава лидер в групата с 9 точки, докато Северна Ирландия е трета с 6.