Хамас: Готови сме да отворим нова страница в отношенията с Палестинската администрация

Движението Хамас е готово да отвори „нова страница“ в отношенията си с Палестинската национална администрация (ПНА), водена от палестинския президент Махмуд Абас, съобщи телевизия „Ал Арабия“, позовавайки се на представител на организацията.

„Готови сме да отворим нова страница в отношенията си с Палестинската администрация," заяви източникът, подчертавайки, че Хамас не възнамерява да влиза в конфликт с ПНА.

Представителят добави, че въпросът за разоръжаването на бойците в ивицата Газа е „преувеличен“, но ще бъде решен:

„Разоръжаването е сложен и заплетен въпрос, но ще намерим решение. Хамас разполага само с прости оръжия.“

Той уточни, че всички въпроси, свързани с предаването на оръжия и бъдещото управление на Газа, трябва да бъдат решавани чрез национален консенсус.

В понеделник Хамас и съюзните му групировки освободиха 20 израелски заложници и предадоха телата на още четирима в рамките на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа. В замяна Израел освободи 1968 палестински затворници, включително 250 души с доживотни или дълги присъди.

Мирното споразумение бе подписано на среща на върха в Шарм ел-Шейх, където египетският президент Абдел Фатах ел-Сиси, катарският емир шейх Тамим бин Хамад Ал-Тани, турският президент Реджеп Тайип Ердоган и американският президент Доналд Тръмп поставиха подписите си под декларацията за прекратяване на огъня.

Според канцеларията на ел-Сиси, участниците в срещата са призовали за незабавно прилагане на следващите етапи от плана на Тръмп за Газа, които включват управление, възстановяване на инфраструктурата и политическо споразумение.

Исторически, конфликтът между Хамас и ПНА датира от 2006 г., когато Хамас спечели парламентарните избори и впоследствие пое контрола над ивицата Газа, докато Фатах запази властта на Западния бряг. Оттогава двете фракции остават разделени, а опитите за помирение са многократно неуспешни.