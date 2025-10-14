Хеликоптер спаси 27-годишен мъж с аневризма, транспортиран от Смолян до София

27-годишен мъж с аневризма на гръдната аорта беше транспортиран по въздух от Смолян до София с въздушна линейка.

Пациентът е постъпил в МБАЛ късно снощи с остри болки в гърдите. След проведени изследвания лекарите са установили, че става дума за животозастрашаващо състояние, и незабавно е взето решение за спешен транспорт до столична болница, където ще бъде извършена животоспасяваща операция.

Това е поредната сполучлива операция на хеликоптера Leonardo Trekker, която доказва, че тази инвестиция е една от най-успешните кампании в България.