      вторник, 14.10.25
          България

          Хеликоптер спаси 27-годишен мъж с аневризма, транспортиран от Смолян до София

          СНИМКА: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          27-годишен мъж с аневризма на гръдната аорта беше транспортиран по въздух от Смолян до София с въздушна линейка.

          Пациентът е постъпил в МБАЛ късно снощи с остри болки в гърдите. След проведени изследвания лекарите са установили, че става дума за животозастрашаващо състояние, и незабавно е взето решение за спешен транспорт до столична болница, където ще бъде извършена животоспасяваща операция.

          Как в България се изгражда система за въздушна спешна помощ Как в България се изгражда система за въздушна спешна помощ

          Това е поредната сполучлива операция на хеликоптера Leonardo Trekker, която доказва, че тази инвестиция е една от най-успешните кампании в България.

