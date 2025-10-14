Христо Копаранов: Пет лева за паркиране на час в София не е много

„Пет лева за паркиране на час в София не е много.“

Това каза общинският съветник в СОС от „Спаси София“ Христо Копаранов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Копаранов беше категоричен, че повишаването на цените за паркиране в София ще доведе до това повече хора да използват градски транспорт. Той допълни, че по този начин, използващите автомобилите си, ще могат да намират места за паркиране.

Общинският съветник от СОС коментира и домакинството на София на Европейското първенство по волейбол. По думите му по този начин повече любители на този спорт ще могат да му се насладят.