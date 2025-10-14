Христо Копаранов: Пет лева за паркиране на час в София не е много

Това каза общинският съветник в СОС от „Спаси София“ Христо Копаранов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Копаранов беше категоричен, че повишаването на цените за паркиране в София ще доведе до това повече хора да използват градски транспорт. Той допълни, че по този начин, използващите автомобилите си, ще могат да намират места за паркиране.
Общинският съветник от СОС коментира и домакинството на София на Европейското първенство по волейбол. По думите му по този начин повече любители на този спорт ще могат да му се насладят.
От Брюксел искат и с 2 лв да вдигнат акциза на цигарите, и това не е много, и тока и водата с по 20 лв и това не е много, данък сгради и смет с 20-30% и това не е много, и осигуровките малко и здравните малко, и при влизането на еврото от всичко по малко…
Направете паркинги, за не са засипани и задръстени улиците с коли и тогава и 50лв. ще може да си поискате с основание. До тогава улиците са на всички.
Вярно е, че не е много. Нали столичани имат претенции, че са някакъв елит, а ние останалите сме били провинция. В столицата са най-високите доходи все пак, а всеки столичанин е паркирал по 3 коли пред блока. Да плащат.
Pavel Cho защо да плащам аз, а не вие, които идвате непременно с колата, за да си свършите работата? Защото има и обществен транспорт, ако не знаете! Аз плащам и за боклуците, които оставяте след вас, и за разбитите настилки и унищожени зелени площи (защото паркирате по тротоарите и върху тревата), и за какво ли още не! А в София средната заплата е най-висока, защото всички чиновници са тук с най-големите претенции и доходи и между тях софиянци са не повече от 1%!
Татяна Вълчева Аз никъде не идвам. В столицата съм идвал точно веднъж през живота си и повече нямам намерение да стъпвам там, ако не ми се наложи. Да живея за постоянно там – не бих си го причинил
Не се наядохте , ей .
Ми той като кара колело и тротинетка, че взима и едни 6-7 бона заплата кво пЪ са 5 лева на час?
За тези, които ги имат не е много, но за другите е много
Големи гуши направихте с тези паркинги! Мафиоти!
Вие нормални ли сте???