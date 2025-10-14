Иво Сиромахов се изповяда за раздялата със Слави Трифонов и 7/8

Сценаристът и дългогодишен водещ на вечерното шоу на Слави Трифонов по 7/8 TV — Иво Сиромахов, е напуснал медията по собствено желание. Новината бе потвърдена лично от него в подкаст, излъчен в понеделник вечерта, като така бе опровергана появилата се в социалните мрежи информация, че е бил уволнен, пише „Труд“.

Сиромахов обясни решението си с дълбоки различия във вижданията относно свободата на словото. „Разминахме се точно във вижданията си за свободата на словото. През всички тези години съм работил напълно свободно, но този проектозакон на ИТН предполага затвор за всеки свободен глас“, коментира той. По думите му, когато свободата престанала да бъде споделена ценност в екипа, решил да си тръгне.

Поводът за разрива стана предложението на „Има такъв народ“ за промени в Наказателния кодекс, които предвиждаха от 1 до 6 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лв. за разпространение на информация, засягаща личния живот без съгласие. В законопроекта се допускаше и използване на подслушване и проследяване при разследване на подобни случаи.

Иво Сиромахов открито се противопостави на идеята, като отправи критики и към Тошко Йорданов, свой дългогодишен колега и съратник. Малко след това стана ясно, че Слави Трифонов и Бойко Борисов са провели телефонен разговор, след който проектозаконът бе оттеглен.

В последвал пост в социалните мрежи Слави Трифонов заяви, че няма да се отказва от правото на свободно изразяване и че ще продължи да бъде „още по-директен“.

На 11 октомври Сиромахов официално обяви, че повече няма да води шоуто. В отговор Трифонов му благодари публично и отбеляза, че „всеки човек има правото да живее живота си, както намери за добре, и да развива таланта си, както намери за добре“.

От 13 октомври вечерното шоу на 7/8 TV стартира с нов водещ – Филип Станев, който намекна в началото на първото си издание, че може да не остане постоянно на позицията и че водещите ще се редуват.