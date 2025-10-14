НА ЖИВО
          Израелската армия: Хамас предаде още четири тела на загинали заложници на Червения кръст

          Снимка: REUTERS / Stringer
          Израелските въоръжени сили (ЦАХАЛ) съобщиха, че останки на още четирима заложници са били предадени на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) в Ивицата Газа.

          „Според информация, предоставена от Червения кръст, четири ковчега с телата на загинали заложници са предадени на организацията и са на път към силите на ЦАХАЛ и службите за сигурност (ISA) в Ивицата Газа,“ се казва в официалното изявление на израелската армия.

          Предаването е част от продължаващия процес по идентифициране и репатриране на телата на израелски граждани, загинали по време на войната и държани от Хамас.

          Случаят идва дни след като американският президент Доналд Тръмп призова групировката да върне всички останки на загинали заложници, като определи това като задължително условие за напредъка във „втората фаза“ от мирния план за Газа.

