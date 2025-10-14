Израелската армия: Хамас предаде още четири тела на загинали заложници на Червения кръст

Израелските въоръжени сили (ЦАХАЛ) съобщиха, че останки на още четирима заложници са били предадени на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) в Ивицата Газа.
Израелските въоръжени сили (ЦАХАЛ) съобщиха, че останки на още четирима заложници са били предадени на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) в Ивицата Газа.
Предаването е част от продължаващия процес по идентифициране и репатриране на телата на израелски граждани, загинали по време на войната и държани от Хамас.
Случаят идва дни след като американският президент Доналд Тръмп призова групировката да върне всички останки на загинали заложници, като определи това като задължително условие за напредъка във „втората фаза“ от мирния план за Газа.
Заложниците не са загинали, а убити от Хамас.