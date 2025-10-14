НА ЖИВО
          Янка Такева: Екипът на образователното министерство повече да работи и по-малко да говори

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Мисля, че отиваме на избори, трябва да се подготвяме.“

          Това каза председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Такева обясни, че съветите й към директорите на училищата да харчат делегираните бюджети, защото иначе правителствата давали все по-малко. Тя посочи, че на секторите, които харчат парите си, държавата им дава още.

          Председателката на Синдиката на българските училища се обяви за това да се учи по две учебни програми – едната да е задължителна, а другата за децата, които искат да знаят повече.

          „Екипът на образователното министерство повече да работи и по-малко да говори“, посочи още гостенката.

          Такева разкритикува остро образователния министър Красимир Вълчев за предложението му за забраняване на използването на телефони в училище. Тя посочи, че в образованието има далеч по-важни проблеми от този и допълни, че казусът с телефоните е почти изцяло разрешен и всяко учебно заведение има свое решение.

          12 КОМЕНТАРА

          4. Мафия!!!Прикрива всички пороци,които занулиха образователната система и само налива пари на учители ,за да ги направи и тях мутри!!Те са такива вече,парата е само това,което ги интересува!Няма нищо друго ооо!!

