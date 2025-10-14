Янка Такева: Екипът на образователното министерство повече да работи и по-малко да говори

„Мисля, че отиваме на избори, трябва да се подготвяме.“

Това каза председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Такева обясни, че съветите й към директорите на училищата да харчат делегираните бюджети, защото иначе правителствата давали все по-малко. Тя посочи, че на секторите, които харчат парите си, държавата им дава още.

Председателката на Синдиката на българските училища се обяви за това да се учи по две учебни програми – едната да е задължителна, а другата за децата, които искат да знаят повече.

„Екипът на образователното министерство повече да работи и по-малко да говори“, посочи още гостенката.

Такева разкритикува остро образователния министър Красимир Вълчев за предложението му за забраняване на използването на телефони в училище. Тя посочи, че в образованието има далеч по-важни проблеми от този и допълни, че казусът с телефоните е почти изцяло разрешен и всяко учебно заведение има свое решение.