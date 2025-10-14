НА ЖИВО
          Футбол

          Япония направи магически обрат срещу Бразилия в контрола

          Срещата завърши при резултат 3:2

          Снимка: БГНЕС
          Националният отбор на Япония записа забележителна победа с 3:2 над Бразилия в контрола. Селесао пътува до Токио след успех с 5:0 срещу Южна Корея в предходните дни. През това време японците направиха 2:2 с Парагвай.

          Развоят за възпитаниците на Карло Анчелоти беше прелюбопитен преди почивката. Тогава те поведоха с 2:0, след като Паоло Енрике откри в 26-ата минута, а Габриел Мартинели удвои преднината след още 6 минути. 

          След почивката феновете видяха нови три попадения – всичките във вратата на Бразилия. След само 7 минути игра Минамино намали до 1:2, а Накамура изравни резултата в 63‘. 

          Крайното 3:2 оформи Уеда в заключителните 20 минути. Междувременно беше отменен гол на Куня, а японците нацелиха напречната греда. 

          ЯПОНИЯ: З. Сузуки, Танигучи, Уатанабе, Дж. Сузуки, Сано, Минамино (Танака), Камада, Доан (Мачино), Кубо (Ито), Уеда, Накамура (Сома)

          БРАЗИЛИЯ: Уго Соуса, Пауло Енрике, Фабрисио Бруно, Бералдо, Карлос Аугусто (Кайо Енрике), Каземиро, Бруно Гимараеш (Жоелинтон), Пакета (Ричарлисон), Винисус (Родриго), Луис Енрике (Естевао), Мартинели (Куня) 

          

