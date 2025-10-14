НА ЖИВО
      вторник, 14.10.25
          ЮАР отива на Мондиал

          Нигерия се добра само до плейоф за класиране

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Южна Африка се класира на Световно първенство за първи път от 2010 година, когато прие Мондиала, спечелен от Испания. „Бафана Бафана“ се наложи с 3:0 над Руанда у дома в последен мач от квалификациите и събра 18 точки, на една пред Нигерия и Бенин.

          Таленте Мбата бе точен в петата минута след асистенция на Освин Аполис. Подавачът също се разписа в 26-ата минута. Крайният резултат бе оформен в 72-рата минута от Евиденс Макгопа след нов пас на Аполис.

          Нигерия разгроми Бенин с 4:0 след хеттрик на Виктор Осимен и гол на Франк Ониека и по този начин изпревари опонента си по голова разлика, а късният гол на Ониека гарантира място на плейофите. Защитникът на Лудогорец Оливие Вердон записа цял мач и си изкара жълт картон.

