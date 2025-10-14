ЮАР отива на Мондиал

Южна Африка се класира на Световно първенство за първи път от 2010 година, когато прие Мондиала, спечелен от Испания. „Бафана Бафана“ се наложи с 3:0 над Руанда у дома в последен мач от квалификациите и събра 18 точки, на една пред Нигерия и Бенин.

Таленте Мбата бе точен в петата минута след асистенция на Освин Аполис. Подавачът също се разписа в 26-ата минута. Крайният резултат бе оформен в 72-рата минута от Евиденс Макгопа след нов пас на Аполис.

Нигерия разгроми Бенин с 4:0 след хеттрик на Виктор Осимен и гол на Франк Ониека и по този начин изпревари опонента си по голова разлика, а късният гол на Ониека гарантира място на плейофите. Защитникът на Лудогорец Оливие Вердон записа цял мач и си изкара жълт картон.