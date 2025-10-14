Южна Корея строи първото подземно убежище за цивилни, устойчиво на ядрен удар

До 2028 г. в столицата на Южна Корея – Сеул – ще бъде изградено първото подземно убежище за цивилни, способно да издържи на ядрен удар, съобщи The Korea Herald.

Според изданието, убежището ще се намира на третия подземен етаж на жилищен комплекс и ще бъде проектирано да предпазва от ядрени, биологични и химически заплахи.

Бункерът ще разполага с вентилационни, водоснабдителни и канализационни системи, ще заема 2147 кв. метра и ще може да побере до 1020 души за срок от две седмици.

В мирно време съоръжението ще функционира като обществен фитнес център.

The Korea Herald подчертава, че това е „първият ядреноустойчив бункер за цивилни, който регионалните власти строят самостоятелно“. Проектът за жилищния комплекс от 16 сгради е завършен на 70%, а строителството на убежището трябва да приключи през 2028 г.

Убежища за гражданска защита

Подобни съоръжения за защита от артилерийски и въздушни удари са често срещани в Сеул и в цялата страна, но само малка част от над 18 000-те убежища са способни да предпазват от оръжия за масово унищожение, посочва Сеул Синмун.

Изданието отбелязва, че някои луксозни домове в квартал Гангнам разполагат със защитни помещения срещу ядрени оръжия, но те не са предназначени за обществено ползване.

Градските власти са включили изграждането на такива съоръжения като ключова цел в плана „Сеулска отбрана 2030“, който цели повишаване на сигурността на населението в контекста на глобалната нестабилност и заплахата от Северна Корея.

„Необходимостта от модернизация на гражданските убежища става все по-спешна, за да може обикновените хора да бъдат защитени при евентуална атака с оръжия за масово унищожение,“ посочват южнокорейските власти.

Сеул вече разполага с редица стратегически бункери, предназначени да защитават държавното и военното ръководство – сред тях Националният кризисен център в Синята къща, президентската служба в Йонсан и бункерът на Столичното командване на отбраната. Градската управа поддържа и бункер под сградата на кметството.