      вторник, 14.10.25
          Инциденти

          Катастрофа затвори пътя Симитли – Банско през прохода „Предела"

          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Движението по главния път между Симитли и Банско е временно преустановено и в двете посоки заради пътнотранспортно произшествие.

          Инцидентът е станал в района на прохода „Предела“ около 12:00 часа днес, като по първоначална информация са се сблъскали микробус и лек автомобил.

          Пострадала е жена, пътувала в колата.

          На място са изпратени екипи на Пътна полиция и Областното пътно управление, които регулират трафика.

          Пътят ще остане затворен до изтеглянето на превозните средства и извършването на оглед. 

