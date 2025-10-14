Катастрофа затвори пътя Симитли – Банско през прохода „Предела“

Движението по главния път между Симитли и Банско е временно преустановено и в двете посоки заради пътнотранспортно произшествие.

Инцидентът е станал в района на прохода „Предела“ около 12:00 часа днес, като по първоначална информация са се сблъскали микробус и лек автомобил.

Пострадала е жена, пътувала в колата.

На място са изпратени екипи на Пътна полиция и Областното пътно управление, които регулират трафика.

Пътят ще остане затворен до изтеглянето на превозните средства и извършването на оглед.