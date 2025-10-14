НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 14.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Ким Чен Ун иска преговори с Тръмп – той също е разочарован от Путин

          46
          547
          Ким Чен Ун и Доналд Тръмп
          Ким Чен Ун и Доналд Тръмп
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Преди няколко седмици стана известно, че севернокорейският лидер е недоволен от Владимир Путин, който не е предложил адекватно обезщетение за получените оръжия и войски от КНДР. Сега Ким Чен Ун неочаквано заяви готовността си за нови преговори с Доналд Тръмп, пише BILD.

          - Реклама -

          Севернокорейската агенция КЦНА цитира думите на Ким, който казва, че има „прекрасни спомени“ за американския президент (срещали са се три пъти). Въпреки това той подчертава, че Северна Корея никога няма да се откаже от ядрените си оръжия. Ким Чен Ун формулира ясно послание към Тръмп и САЩ:

          „Ако Съединените щати се откажат от маниакалната си обсесия от денуклеаризация и – признавайки реалността – искрено желаят мирно съвместно съществуване с нас, тогава няма причина да не можем да ги приемем“.

          Северна Корея вече притежава ядрени оръжия. Вашингтон обаче настоява Пхенян да се откаже от тях – въпрос, който отдавна е източник на спорове между САЩ и Северна Корея. Преговорите са замразени от 2019 г., след неуспешната среща на върха Ким-Тръмп по време на първия мандат на американския лидер.

          Експертът по Северна Корея Фредерик Шпор обяснява възможната мотивация на Ким в интервю за BILD:

          „Ким знае, че Тръмп цени срещите на върха от висок ранг. А подобни срещи биха били полезни за самия Ким: те биха могли да подобрят международната му репутация и едновременно с това да демонстрират на Москва и Пекин, че уж има алтернативи“.

          Въпреки това, експертът смята, че не бива да се очакват реални политически промени:

          „Ако срещата на върха се състои, най-вероятно ще бъде шоу. Оценявам вероятността за реални пробиви като ниска.“

          Преди няколко седмици стана известно, че севернокорейският лидер е недоволен от Владимир Путин, който не е предложил адекватно обезщетение за получените оръжия и войски от КНДР. Сега Ким Чен Ун неочаквано заяви готовността си за нови преговори с Доналд Тръмп, пише BILD.

          - Реклама -

          Севернокорейската агенция КЦНА цитира думите на Ким, който казва, че има „прекрасни спомени“ за американския президент (срещали са се три пъти). Въпреки това той подчертава, че Северна Корея никога няма да се откаже от ядрените си оръжия. Ким Чен Ун формулира ясно послание към Тръмп и САЩ:

          „Ако Съединените щати се откажат от маниакалната си обсесия от денуклеаризация и – признавайки реалността – искрено желаят мирно съвместно съществуване с нас, тогава няма причина да не можем да ги приемем“.

          Северна Корея вече притежава ядрени оръжия. Вашингтон обаче настоява Пхенян да се откаже от тях – въпрос, който отдавна е източник на спорове между САЩ и Северна Корея. Преговорите са замразени от 2019 г., след неуспешната среща на върха Ким-Тръмп по време на първия мандат на американския лидер.

          Експертът по Северна Корея Фредерик Шпор обяснява възможната мотивация на Ким в интервю за BILD:

          „Ким знае, че Тръмп цени срещите на върха от висок ранг. А подобни срещи биха били полезни за самия Ким: те биха могли да подобрят международната му репутация и едновременно с това да демонстрират на Москва и Пекин, че уж има алтернативи“.

          Въпреки това, експертът смята, че не бива да се очакват реални политически промени:

          „Ако срещата на върха се състои, най-вероятно ще бъде шоу. Оценявам вероятността за реални пробиви като ниска.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Сирийският президент Ахмад ал-Шарех ще посети Москва за среща с Владимир Путин

          Красимир Попов -
          Президентът на Сирия Ахмад ал-Шарех ще осъществи официално посещение в Москва, където се очаква да се срещне с руския президент Владимир Путин, съобщиха правителствен...
          Политика

          Тръмп към Хамас: Мъртвите не са върнати, както беше обещано!

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова движението Хамас да върне останалите тела на убитите заложници, като подчерта, че това е необходимо условие за преминаване...
          Политика

          Урсула фон дер Лайен: „Босна и Херцеговина стои на прага на Европейския съюз“

          Красимир Попов -
          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова за ускоряване на процеса по започване на преговори за членство на Босна и Херцеговина в...

          46 КОМЕНТАРА

          1. И не само Ким и Дядо Коледа се разочароваш от Путин- помолил го за коледни подаръци за Тръмп- 2 Орешника ,а Путин му отказал!!!!

          12. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

          14. Кимчо съвсем безплатно би очистил саЩ … 😂..Той може да е ядосан на Путин единствено за това , че не му дава да бомбардира саЩ с ядрено оръжие … 😉

          16. ЕДНА ГОЛЯМА ДЪРТА ЛЪЖА!!!! ОТКАЧАЛКИ В ТАЗИ МЕДИЯ!!! ДО СЕГА ЕВРОКОМ СЕ ДЪРЖАХТЕ ЩО ГОДЕ СВЯСТНО, НО ЯВНО ПРАСЕТО НАМЕРИ ПОДЛОГИ И ПРИ ВАС, ЗАТОВА СПРЯХ И ДА ВИ ГЛЕДАМ!!!!!!

          19. Сихурен съм че Ким се е обадил на Билд и им казал пиши статия че съм недоволен… хахахааххахаха

          21. С голямата любов си върви и разочарованието. Имаме опит.
            Политиката е нещо, над личното. Там има договори и твърди параметри.
            А плямпачи – с лопати да ги ринеш.
            Наздраве, Фриц !
            Пази жена си от гостите. Ще й турят……фереджето.

          23. Така медиите обработват поръчково масите. Не чрез лозунги, а чрез най-обикновени лъжи. После иди доказвай, че нямаш сестра! Важното е да се посее семето на съмнението.

          25. Верно е???
            Даже щял да му прати
            патента за най- новата
            Ракета, барабар с Ракетата
            и Зарядите!

          27. Тръмп да не е станал комунист и да е прекръстил САЩ, на „Съединени Американски Социалистически Щати“ . Докато не се пргърнат и целунат по устата три пъти когато се срещнат, както правиха от политбюро на ЦК на БКП навремето, не вярвам.

          28. Със “сигурност” …
            Да попитам автора ? Какви хапчета взима и не се ли бои от халюцинациите ?

          31. Това е толкова вярно, колкото и стъпването на корейски космонавт на повърхността на Слънцето!

          39. Е вие направо се изложихте с тъпите ви лъжи. Хайде вече стига с тези простотии. Дали има някой да ви вярва? Не мисля.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions