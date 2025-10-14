Преди няколко седмици стана известно, че севернокорейският лидер е недоволен от Владимир Путин, който не е предложил адекватно обезщетение за получените оръжия и войски от КНДР. Сега Ким Чен Ун неочаквано заяви готовността си за нови преговори с Доналд Тръмп, пише BILD.
Севернокорейската агенция КЦНА цитира думите на Ким, който казва, че има „прекрасни спомени“ за американския президент (срещали са се три пъти). Въпреки това той подчертава, че Северна Корея никога няма да се откаже от ядрените си оръжия. Ким Чен Ун формулира ясно послание към Тръмп и САЩ:
„Ако Съединените щати се откажат от маниакалната си обсесия от денуклеаризация и – признавайки реалността – искрено желаят мирно съвместно съществуване с нас, тогава няма причина да не можем да ги приемем“.
Северна Корея вече притежава ядрени оръжия. Вашингтон обаче настоява Пхенян да се откаже от тях – въпрос, който отдавна е източник на спорове между САЩ и Северна Корея. Преговорите са замразени от 2019 г., след неуспешната среща на върха Ким-Тръмп по време на първия мандат на американския лидер.
Експертът по Северна Корея Фредерик Шпор обяснява възможната мотивация на Ким в интервю за BILD:
„Ким знае, че Тръмп цени срещите на върха от висок ранг. А подобни срещи биха били полезни за самия Ким: те биха могли да подобрят международната му репутация и едновременно с това да демонстрират на Москва и Пекин, че уж има алтернативи“.
Въпреки това, експертът смята, че не бива да се очакват реални политически промени:
„Ако срещата на върха се състои, най-вероятно ще бъде шоу. Оценявам вероятността за реални пробиви като ниска.“
Така медиите обработват поръчково масите. Не чрез лозунги, а чрез най-обикновени лъжи. После иди доказвай, че нямаш сестра! Важното е да се посее семето на съмнението.
