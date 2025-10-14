КНСБ ще предостави данните за цените на стоките за септември

КНСБ подготвя представянето на новите данни за цените на стоките от малката потребителска кошница за месец септември. Пресконференцията ще се състои в сряда, 15 октомври, от 10:00 часа в централата на синдиката в София.

От средата на тази година КНСБ наблюдава цените на основни хранителни и битови стоки в над 600 търговски обекта – както малки, така и големи – в 81 общини в страната.

Това наблюдение е част от усилията за обществен контрол върху цените в процеса по въвеждане на еврото и изпълнение на меморандума за сътрудничество между синдиката и правителството, насочен към недопускане на необосновано поскъпване.

В събитието ще участват президентът на КНСБ Пламен Димитров и зам.-директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение Виолета Иванова.