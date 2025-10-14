НА ЖИВО
          Кошмарните резултати на Швеция костваха главата на треньора им

          През октомври Тре Конур паднаха от Косово (0:1) и Швейцария (0:2)

          Снимка: БГНЕС
          Националният отбор на Швеция ще има нов селекционер. Причината са слабите резултати под ръководството на Йон Дал Томасон, който беше освободен от поста. 

          49-годишният специалист пое селекцията през февруари 2024 година, заменяйки Яне Андерсон. 

          Сега обаче Швеция се намира на последно място в група „В“ с актив от само 1 точка след 4 изиграни срещи. През октомври шведите паднаха от Косово (0:1) и от Швейцария (0:2)

