Кошмарните резултати на Швеция костваха главата на треньора им

Националният отбор на Швеция ще има нов селекционер. Причината са слабите резултати под ръководството на Йон Дал Томасон, който беше освободен от поста.

49-годишният специалист пое селекцията през февруари 2024 година, заменяйки Яне Андерсон.

Сега обаче Швеция се намира на последно място в група „В“ с актив от само 1 точка след 4 изиграни срещи. През октомври шведите паднаха от Косово (0:1) и от Швейцария (0:2)