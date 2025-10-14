НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 14.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Костадинов: Правителството е пред разпад, Възраждане иска незабавна оставка и нови избори

          25
          377
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви, че правителството е в състояние на разпад и че „последователността и протестите“ на партията му са довели до резултат. В свой пост в социалните мрежи той заяви, че управлението е делегитимирано и няма бъдеще, като подчерта, че ГЕРБ вече е дала ясни сигнали за напускане на властта.

          „Правителството е пред разпад! Протестите и последователността ни дадоха резултат! Делегитимирахме управлението и ясно показахме, че то няма бъдеще.“

          - Реклама -

          Костадинов посочи още, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е наясно с дилемата пред себе си – или да отиде на нови избори, или „до една година да бъде господин Никой“.

          „Днес Борисов даде ясна заявка, че ГЕРБ ще напусне управлението. Той знае, че има само два варианта – или нови избори, или до една година ще е господин Никой.“

          Любопитен акцент в публикацията е, че според Костадинов темата за нестабилността на българското правителство се обсъжда и на международно ниво.

          „Интересното е, че в момента съм в Бундестага в Берлин, и тук се говори абсолютно същото.“

          В заключение лидерът на „Възраждане“ настоява за незабавна оставка на кабинета и провеждане на нови избори, като изрази увереност, че партията му ще излезе победител:

          „Възраждане иска оставката на кабинета незабавно! Нови избори веднага! И победа за България!“

          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви, че правителството е в състояние на разпад и че „последователността и протестите“ на партията му са довели до резултат. В свой пост в социалните мрежи той заяви, че управлението е делегитимирано и няма бъдеще, като подчерта, че ГЕРБ вече е дала ясни сигнали за напускане на властта.

          „Правителството е пред разпад! Протестите и последователността ни дадоха резултат! Делегитимирахме управлението и ясно показахме, че то няма бъдеще.“

          - Реклама -

          Костадинов посочи още, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е наясно с дилемата пред себе си – или да отиде на нови избори, или „до една година да бъде господин Никой“.

          „Днес Борисов даде ясна заявка, че ГЕРБ ще напусне управлението. Той знае, че има само два варианта – или нови избори, или до една година ще е господин Никой.“

          Любопитен акцент в публикацията е, че според Костадинов темата за нестабилността на българското правителство се обсъжда и на международно ниво.

          „Интересното е, че в момента съм в Бундестага в Берлин, и тук се говори абсолютно същото.“

          В заключение лидерът на „Възраждане“ настоява за незабавна оставка на кабинета и провеждане на нови избори, като изрази увереност, че партията му ще излезе победител:

          „Възраждане иска оставката на кабинета незабавно! Нови избори веднага! И победа за България!“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          „Път в синьо“ – изложба в памет на Георги Лечев събра почитатели на изкуството в галерия Vejdi

          Красимир Попов -
          В Арт галерия Vejdi бе открита изложбата „Път в синьо“, посветена на паметта на големия български художник Георги Лечев, предаде репортер на БГНЕС. Експозицията включва...
          Политика

          Делян Пеевски: „ДПС–Ново начало“ подкрепя правителството на Росен Желязков и е готово за преговори за преформатиране на управлението

          Красимир Попов -
          Лидерът на ДПС–Ново начало Делян Пеевски обяви, че споделя позицията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, според когото България се намира в преломен момент,...
          България

          Владимир Симеонов: В Пазарджик показахме, че трябва да намираме хората за местата, а не местата за хората

          Ирина Илиева -
          Председателят на ПП „Свобода“ Владимир Симеонов коментира силното представяне на партията на местните избори в Пазарджик, където формацията зае трето място, определяйки резултата като...

          25 КОМЕНТАРА

          1. Ти Циганино от Максуда ,Нямаш Право да Искаш оставка,защото си Много малка Партийка!!!!!!!

          5. Това ви е играта, нови избори, за да ги пипнат руските хакерчета..и да излезете от 5-то място на първо? Да, ама не! Мечтание….

          14. Тояа само иска нови избори дае първа политическа сила ама няма да стане нямааааа за избори шеима пари значи ама за пенсионери за бествашти няма да има

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions