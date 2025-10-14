Костадинов: Правителството е пред разпад, Възраждане иска незабавна оставка и нови избори

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви, че правителството е в състояние на разпад и че „последователността и протестите“ на партията му са довели до резултат. В свой пост в социалните мрежи той заяви, че управлението е делегитимирано и няма бъдеще, като подчерта, че ГЕРБ вече е дала ясни сигнали за напускане на властта.

„Правителството е пред разпад! Протестите и последователността ни дадоха резултат! Делегитимирахме управлението и ясно показахме, че то няма бъдеще."

Костадинов посочи още, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е наясно с дилемата пред себе си – или да отиде на нови избори, или „до една година да бъде господин Никой“.

„Днес Борисов даде ясна заявка, че ГЕРБ ще напусне управлението. Той знае, че има само два варианта – или нови избори, или до една година ще е господин Никой.“

Любопитен акцент в публикацията е, че според Костадинов темата за нестабилността на българското правителство се обсъжда и на международно ниво.

„Интересното е, че в момента съм в Бундестага в Берлин, и тук се говори абсолютно същото.“

В заключение лидерът на „Възраждане“ настоява за незабавна оставка на кабинета и провеждане на нови избори, като изрази увереност, че партията му ще излезе победител: