Костадинов: Правителството е пред разпад, Възраждане иска незабавна оставка и нови избори

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви, че правителството е в състояние на разпад и че „последователността и протестите“ на партията му са довели до резултат. В свой пост в социалните мрежи той заяви, че управлението е делегитимирано и няма бъдеще, като подчерта, че ГЕРБ вече е дала ясни сигнали за напускане на властта.
Костадинов посочи още, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е наясно с дилемата пред себе си – или да отиде на нови избори, или „до една година да бъде господин Никой“.
Любопитен акцент в публикацията е, че според Костадинов темата за нестабилността на българското правителство се обсъжда и на международно ниво.
В заключение лидерът на „Възраждане“ настоява за незабавна оставка на кабинета и провеждане на нови избори, като изрази увереност, че партията му ще излезе победител:
Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви, че правителството е в състояние на разпад и че „последователността и протестите“ на партията му са довели до резултат. В свой пост в социалните мрежи той заяви, че управлението е делегитимирано и няма бъдеще, като подчерта, че ГЕРБ вече е дала ясни сигнали за напускане на властта.
Костадинов посочи още, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е наясно с дилемата пред себе си – или да отиде на нови избори, или „до една година да бъде господин Никой“.
Любопитен акцент в публикацията е, че според Костадинов темата за нестабилността на българското правителство се обсъжда и на международно ниво.
В заключение лидерът на „Възраждане“ настоява за незабавна оставка на кабинета и провеждане на нови избори, като изрази увереност, че партията му ще излезе победител:
Ти Циганино от Максуда ,Нямаш Право да Искаш оставка,защото си Много малка Партийка!!!!!!!
Щом Бойко иска избори, то и Костадинов иска избори !!!!
Ти ли бе долна патерица
Фюрера се активира
Това ви е играта, нови избори, за да ги пипнат руските хакерчета..и да излезете от 5-то място на първо? Да, ама не! Мечтание….
Бърза оставка.
С б б сте болни мозъци.
Jazzzrrajnaeeee eeeekk bobaikooo
Не бързай толкова Коце, постановките ви са ни ясни!
Hristina Asenova На схемалин, нали?
Възраждане са от статуквото онзи ден ги видяхме и тях.
Ти ли бе ? Възраждане – ново начало!!!!
Я ,Коцко пак се активира 😂
Ivaylo Tsvetkov , а ти повръщаш ли, либераст…!?
Димитър Дъбов засягат се само виновните ‘едерасти като тебе.
Ivaylo Tsvetkov Пазарджик размъти водата и копейкин скочи да хване някое по-дълго рибе! 😉
Отлагане на датата за влизане в Еврозоната!
Димитър Дъбов не може
Пламен Спасов , нямаш си на идея даже, че може, а и че ще се случи…!!!
Димитър Дъбов не може, сделан. Чиба.
Пламен Спасов , може дурак…!
Димитър Дъбов тцъ. Сменяй.
Пламен Спасов , момче младо, можеш ли да правиш елементарен анализ, или си шаран по течението!?
Димитър Дъбов сменяй левчетата, че в друго не те бива.
Тояа само иска нови избори дае първа политическа сила ама няма да стане нямааааа за избори шеима пари значи ама за пенсионери за бествашти няма да има