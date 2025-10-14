Пътуващите в цяла Европа скоро биха могли да се радват на приятни полети и повече права. Законодателите се борят за запазването на права във връзка със закъснели, отменени или отказани полети, като същевременно въвеждат нови правила за разположението на децата, ръчния багаж и таксите за чекиране. Това е ясен сигнал към авиокомпаниите, че благосъстоянието на пътниците е на първо място.

- Реклама -

В понеделник Комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент прие насоки за водене на преговори за актуализиране на правата на пътниците във въздушния транспорт в ЕС с 34 гласа „за“ и двама „въздържал се“.

Този ход цели да гарантира, че пътниците ще бъдат обезщетени, пренасочени или компенсирани в случай на закъснение на полет с повече от три часа, отмяна на полет или отказан достъп на борда. Законодателите отхвърлиха предложението на Съвета за увеличаване на прага за обезщетение на четири или шест часа, като настояха да се запази стандартът от три часа. Разстоянието ще влияе само на размера на обезщетението, което ще варира от 300 до 600 евро, докато пътниците на отменени полети или тези с отказан достъп на борда ще получат същата защита. Комисията също така призова за стандартизиран формуляр за искане на обезщетение, като авиокомпаниите ще трябва да предоставят предварително попълнени формуляри или да активират автоматизирани канали в рамките на 48 часа след нарушението. Пътниците ще имат една година, за да подадат искове, като обезщетението за отказан достъп на борда ще бъде незабавно.

Насоките предлагат и затворен списък с изключения за ситуации като природни бедствия, война, тежки метеорологични условия или непредвидени трудови спорове — с изключение на стачките на персонала на авиокомпаниите — в съответствие с решенията на Европейския съд.

Новите правила ще гарантират на пътниците и правото да носят на борда един личен предмет, плюс една малка чанта ръчен багаж (максимум 7 кг, 100 см общи размери), като същевременно се премахват таксите за коригиране на правописни грешки в името или за осигуряване на място за деца под 14 години до техния придружител. Пътниците ще имат и избор между хартиен или дигитален борден пропуск.

„Зад всяко закъснение или отмяна стоят реални хора, пропуснати рождени дни, погребения, сватби и интервюта за работа“, заяви докладчикът на Европейския парламент Андрей Новаков. „Няма да позволим гражданите да бъдат изоставени. Справедливият баланс между защитата на пътниците и конкурентоспособната авиационна индустрия остава от съществено значение, но никога за сметка на правата на гражданите.“

Приемането на тези насоки позволява на евродепутатите да започнат преговори с датското председателство на Съвета на 15 октомври. Очаква се преговорите да приключат в рамките на три месеца, с възможност за удължаване с един месец.