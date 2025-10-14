НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 14.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЛайфстайлЛюбопитно

          Край на Windows 10

          0
          78
          Край на Windows 10
          Край на Windows 10
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          На 14 октомври Microsoft официално прекрати поддръжката на Windows 10. Потребителите вече няма да получават актуализации за сигурност, нови функции или техническа поддръжка. Компанията препоръчва надграждане до Windows 11

          - Реклама -

          Windows 10 беше пуснат през 2015 г. и остана най-популярната операционна система в света в продължение на много години, докато не беше заменена от Windows 11.

          На 14 октомври Microsoft официално прекрати поддръжката на Windows 10. Потребителите вече няма да получават актуализации за сигурност, нови функции или техническа поддръжка. Компанията препоръчва надграждане до Windows 11

          - Реклама -

          Windows 10 беше пуснат през 2015 г. и остана най-популярната операционна система в света в продължение на много години, докато не беше заменена от Windows 11.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          ChatGPT пуска маркетплейс „убиец“ на Amazon

          Иван Христов -
          Наскоро въведената функция за контекстно търсене на продукти Instant Checkout на ChatGPT се оказа фундаментална заплаха за Amazon и други традиционни пазари по целия...
          Култура

          Нобеловата награда за литература: „Майстор на апокалипсиса“, сравняван с Достоевски и Бекет, е победителят

          Никола Павлов -
          Унгарският писател Ласло Краснахоркай, често наричан „повелителят на апокалипсиса“, е тазгодишният носител на Нобеловата награда за литература. Авторът е отличен за своя уникален стил...
          Други

          Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика

          Никола Павлов -
          Британецът Джон Кларк, французинът Мишел Деворе и американецът Джон Мартинис спечелиха Нобеловата награда за физика за своите изследвания в областта на квантовата механика, съобщи...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions