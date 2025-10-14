Край на Windows 10

На 14 октомври Microsoft официално прекрати поддръжката на Windows 10. Потребителите вече няма да получават актуализации за сигурност, нови функции или техническа поддръжка. Компанията препоръчва надграждане до Windows 11
Windows 10 беше пуснат през 2015 г. и остана най-популярната операционна система в света в продължение на много години, докато не беше заменена от Windows 11.
