Краят на удостоверенията за наследници ? Данните ще се събират служебно

Божидар Божанов и група народни представители внесоха в Народното събрание изменения в Закона за гражданската регистрация, с които да отпаднат удостоверенията за наследници.
Автоматично, след получаване на съобщението за смърт в системата, данните за наследниците ще се актуализират в регистъра на населението и всяка институция, на която са ѝ нужни, ще ги събира служебно.
Според вносителите, удостоверението за наследници е бюрократично усложнение, което идва в труден момент в живота на хората, то е напълно излишно и следва да бъде премахнато, като бъде заменено със служебна електронна справка от страна на всеки, който по силата на закон или подзаконов акт следва да обработва тази информация.
Божидар Божанов и група народни представители внесоха в Народното събрание изменения в Закона за гражданската регистрация, с които да отпаднат удостоверенията за наследници.
Автоматично, след получаване на съобщението за смърт в системата, данните за наследниците ще се актуализират в регистъра на населението и всяка институция, на която са ѝ нужни, ще ги събира служебно.
Според вносителите, удостоверението за наследници е бюрократично усложнение, което идва в труден момент в живота на хората, то е напълно излишно и следва да бъде премахнато, като бъде заменено със служебна електронна справка от страна на всеки, който по силата на закон или подзаконов акт следва да обработва тази информация.
Аз съм „за“много по добре ще бъде!
Такъв обмен на информация между институциите отдавна трябваше да съществува и да не налага на хората да обикалят на десет места и да си взимат отпуск за една служебна бележка
То тр да отпаднат лични карти,шоф.книжки,талон на автомобил,дипломи и пр !
Всичко да е дигитализирано и да се проверява само с персонален номер / в нашия случай ,ЕГН /