Краят на удостоверенията за наследници ? Данните ще се събират служебно

Божидар Божанов и група народни представители внесоха в Народното събрание изменения в Закона за гражданската регистрация, с които да отпаднат удостоверенията за наследници.

„Предложихме отпадане на удостоверенията за наследници. С дигитализация и организационни мерки вече няма да има нужда да се издават и представят такива удостоверения. Особено след като някой близък почине, последното нещо, което трябва да караме гражданите да правят, е да се редят по опашки и да се занимават с бюрокрация“ заяви съпредседателят на „Да, България“. - Реклама -

Автоматично, след получаване на съобщението за смърт в системата, данните за наследниците ще се актуализират в регистъра на населението и всяка институция, на която са ѝ нужни, ще ги събира служебно.

Според вносителите, удостоверението за наследници е бюрократично усложнение, което идва в труден момент в живота на хората, то е напълно излишно и следва да бъде премахнато, като бъде заменено със служебна електронна справка от страна на всеки, който по силата на закон или подзаконов акт следва да обработва тази информация.