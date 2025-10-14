НА ЖИВО
          Криминално проявен размаха мачете в столичен мол, задържан е

          Инцидентът е от 12 октомври вечерта; прокуратурата разследва хулиганство с особена дързост

          В неделя вечер, 12 октомври 2025 г., около 19:30 ч., посетителите на търговски център на бул. „Цариградско шосе“ в София станаха свидетели на сцена, напомняща филмов сюжет. Мъж, известен на органите на реда и с предишни осъждания, е размахвал нож тип мачете в една от търговските зали, предизвиквайки паника сред присъстващите.

          Служители на охраната и полицията са реагирали незабавно, а извършителят – 49-годишен мъж с инициали Н. А. – е бил задържан на място и отведен в районното управление. По информация на Софийската районна прокуратура срещу него е образувано досъдебно производство за хулиганство, извършено с особена дързост, по чл. 325, ал. 2 от Наказателния кодекс.

          По време на инцидента няма пострадали, но част от посетителите са напуснали търговския център в уплаха. Служителите на реда са иззели оръжието и са провели оглед на място. Мъжът остава в ареста за срок до 72 часа, като предстои прокуратурата да внесе искане за постоянна мярка „задържане под стража“.

          Според източници, запознати с разследването, задържаният е криминално проявен и вече е осъждан за подобни прояви на агресия. От МВР уточняват, че действията му не са били насочени конкретно срещу лица, а представляват демонстрация на агресия на публично място.

          Разследването продължава под надзора на Софийската районна прокуратура.

