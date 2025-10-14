Кубинският дисидент Хосе Даниел Ферер: Ще продължа борбата за демокрация, но няма да я водя сам

Кубинският дисидент Хосе Даниел Ферер се закле да продължи борбата за демокрация в Куба, след като беше освободен от затвора и принуден да замине в изгнание в Съединените щати.
Ферер кацна в Маями с полет от комунистическата островна държава, където беше посрещнат от поддръжници и представители на кубинската диаспора. В отговор Вашингтон призова Хавана да освободи над 700 други политически затворници, задържани поради несъгласие с режима.
Ферер, който прекара години в кубинските затвори заради политическата си дейност, изрази смесени чувства от освобождаването си:
Неговото заминаване нанесе удар върху опозиционното движение в Куба, което продължава да се бори в условията на тежка икономическа криза и масово изселване на млади хора, основно към Съединените щати.
