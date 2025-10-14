Кубинският дисидент Хосе Даниел Ферер: Ще продължа борбата за демокрация, но няма да я водя сам

Кубинският дисидент Хосе Даниел Ферер се закле да продължи борбата за демокрация в Куба, след като беше освободен от затвора и принуден да замине в изгнание в Съединените щати.

Ферер кацна в Маями с полет от комунистическата островна държава, където беше посрещнат от поддръжници и представители на кубинската диаспора. В отговор Вашингтон призова Хавана да освободи над 700 други политически затворници, задържани поради несъгласие с режима.

„Ще продължа борбата, но няма да я продължа сам. Трябва да работя с цялата общност в изгнание,“ заяви лидерът на кубинската опозиция на пресконференция в Малката Хавана в Маями, обвит в кубинското знаме.

Ферер, който прекара години в кубинските затвори заради политическата си дейност, изрази смесени чувства от освобождаването си:

„Много съм щастлив и доволен, че съм с голяма част от семейството си и с моите другари в борбата и с много приятели. Но, от друга страна, това е много тежък, труден и тъжен момент, защото има други братя и сестри в Куба, които страдат в ужасни условия в най-лошите затвори в Западното полукълбо.“

Неговото заминаване нанесе удар върху опозиционното движение в Куба, което продължава да се бори в условията на тежка икономическа криза и масово изселване на млади хора, основно към Съединените щати.